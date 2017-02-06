هـذه هي أسباب الـتسرب المدرسي بقرى المدية

التحرش، نقص وسائل النقل وبعد المدارس..

يواجه تلاميذ القرى بولاية المدية عدة مشاكل تشتد حدتها بالمناطق النائية عبر ربوع الولاية، بفعل تفاقم العزلة ونقص الفضاءات واتساع نطاق التحرش الذي يتخذه بعض أرباب الأسر مبررا لحرمان بناتهم من التعليم في وقت يواجه التلاميذ مشكلات حقيقية في ظل نقص المؤسسات التربوية أو بُعدها عن مقرات سكناهم.

يضطر التلاميذ لقطع مسافات طويلة للالتحاق بمقاعد الدراسة، في حين تلاحق بعضهم مخاطر بالجملة في رحلات الذهاب والإياب بين المنازل والمدارس، كما تعاني المناطق القروية من نقص فادح في المؤسسات التربوية، وهو ما يقف عائقا أمام الأطفال المتمدرسين الذين يضطرون إلى قطع مسافات طويلة أو انتظار حافلات النقل لساعات طويلة للالتحاق بمقاعد الدراسة.

أسباب كهذه وقفت عائقا أمامهم فكان اختيار بعضهم إما التضحية لضمان مستقبلهم في مواصلة دراستهم بمواجهة خطر الطرقات من اعتداءات وتحرشات بالفتيات، حيث أضحت تلك الظواهر من ضمن المشاكل اليومية التي تتربص بالأطفال وهم في طريقهم لمقاعد الدراسة، فكان خيار التلاميذ الرضوخ إلى مطالب أوليائهم بإيقافهم عن الدراسة خوفا عليهم من ظواهر الاعتداءات والتحرش في ظل الانتشار الواسع لتلك الظواهر بالمناطق النائية مع بداية الدخول المدرسي إلى يومنا هذا، آخرها اختطاف فتاة بقصر البخاري من طرف مراهقين وتم استرجاعها من طرف مصالح الأمن الأسبوع الماضي، هذا ما دفع “وقت الجزائر” للقيام بجولة استطلاعية إلى بعض المناطق النائية، فكانت جولتنا الأولى إلى شرق الولاية بأولاد زايد بالبرواقية، حيث شاهدنا عددا كبيرا من الأطفال ينتظرون بموقف الحافلات في ساعات باكرة من الصباح، وقد أكد لنا “عادل” أحد التلاميذ المتواجدين بالمكان أن نقص النقل يستوجب عليه الاستيقاظ في حدود الساعة السادسة إلا أن بعد منزله عن موقف الحافلات جعله يتأخر عن موعد قدومها، كما أضاف أن نقص وسائل النقل بالمنطقة وعدم تواجد مدارس بالقرية التي يقطن بها اضطرته إلى قطع كيلومترات مشيا على الأقدام حاملا محفظته الثقيلة نظرا لعدم تواجد مدارس بالقرية التي يقطن بها.

وشاهدنا تلاميذ يصطفون على أرصفة الطرقات الولائية والوطنية وهم يشيرون إلى السيارات المارة بالشوارع بأيديهم متوسلين إياهم ليتوقفوا لهم، لكن أغلب من تحدثنا إليهم من المتمدرسين المتواجدين بالطريق أكدوا أن محاولاتهم تبوء بالفشل في أغلب الأحيان خاصة أن سائقي السيارات يرفضون مساعدتهم بسبب خوفهم من تهمة الخطف للأطفال، هذا ما أكده لنا جل من تحدثنا إليهم من التلاميذ كما أضاف بعضهم أنهم يضطرون إلى الركض مسافات طويلة للالتحاق بمقاعد دراستهم لكنهم يتأخرون عن الساعات الأولى لدروسهم.



مـخاطر عديدة تواجههم عند الالتحاق بالمدارس

غيرنا وجهتنا إلى المناطق القروية في دائرة قصر البخاري، فكانت معاناة الأطفال الذين يحملون محافظهم بأرصفة الطرقات من بين المظاهر التي لاحظناها، توقفنا أمام طفلة تنتظر قدوم الحافلات أو أحد يقوم بإيصالها لمدرستها أخبرتنا أن الحافلات لا تتوقف أمام منزلها وهي تضطر لتوقيف السيارات برفقة أخيها للوصول إلى مدرستها المتواجدة في مقر البلدية، كما أضافت أنها لا تجد من يتوقف لها فتغيب أحيانا عن مقاعد الدراسة وتضطر إلى البقاء بمنزلها إن لم تجد وسيلة نقل.

وفي طريقنا إلى مدرستها، شعرنا بالمعاناة اليومية التي تتربص بهؤلاء التلاميذ خاصة أننا شعرنا بها بعدما قطعنا مسافات طويلة، في حين يضطر التلاميذ القاطنون بقرى بعيدة بولاية المدية ودائرة قصر البخاري، إلى قطع الطرقات الوطنية وهم يعرّضون حياتهم لخطر الحوادث في سبيل الالتحاق بمقاعد دراستهم في ظل غياب جسور تحميهم من الحوادث الخطيرة، حيث أكد لنا أحد سكان المنطقة أن التلاميذ يفقدون حياتهم يوميا، كما أضاف أن سكان المنطقة فضلوا بقاء أبنائهم أمام أعينهم خوفا عليهم من الحوادث.

اختطاف الأطفال وانتشار الاعتداءات والتحرش ضاعف التسرب

تعتبر ندرة المؤسسات التربوية ونقص النقل من ضمن المشاكل التي تقف عائقا أمام تلاميذ القرى أو المناطق النائية، وهو ما يدفعهم إلى الخروج من مدارسهم البعيدة والبقاء في منازلهم لتكون تلك العوائق سببا في حرمان تلك الوجوه البريئة من إكمال مشوارهم الدراسي، حيث تأكدنا من هذا الأمر لدى زيارتنا لعدد من القرى المتواجدة في جنوب المدية، وقد تقربنا من أحد المنازل المتواجدة بالمزارع، فلاحظنا أن أغلب الأطفال المتواجدين بالمنزل ينامون في الصباح ويتوجهون إلى الحقل مع أوليائهم، حيث أكدت لنا والدة احدهم أن أطفالها تعبوا من انتظار الحافلات لساعات طويلة، وهو ما جعلهم يتأخرون عن حضور الدروس في الفترة الصباحية ففضلوا التوقف عن الدراسة والبقاء في المنزل. ويلجأ الكثير من سكان المناطق النائية إلى حرمان أبنائهم من حلمهم في إكمال مشوارهم الدراسي في ظل انتشار ظواهر لا أخلاقية تتباين بين التحرش بالتلميذات والطالبات على حد سواء أو الاعتداء على ممتلكاتهم، حيث أكد لنا أحد السكان أن بناتهم يتعرضن للمعاكسات وهن في طريقهن إلى مدارسهن خاصة أنهن يضطرن إلى التجول بين الغابات الخالية، وحسب قول احدهم فإن المعتدين يستغلون هذا الأمر ليتحرشوا بهن هذا ما جعله يوقف ابنته عن الدراسة بالرغم من تفوقها خوفا عليها من الاعتداءات.

في حين أكد لنا بعض السكان أن تواجد المدارس في مناطق بعيدة عن مساكنهم أحد أسباب خروج تلاميذ القرى من مدارسهم خاصة مع خوف الأولياء من تعرض أبنائهم لمخاطر الشارع، فيفضلون بقاءهم في البيت كما أشاروا أن حوادث الخطف والتحرش بالفتيات أحد أسباب توقيف الأولياء لبناتهم عن الدراسة حفاظا على شرفهن.

..والنقل المدرسي سبب مباشر

يعيش التلاميذ القاطنون بالقرى التابعة لإقليم ولاية المدية ظروفا صعبة جراء انعدام النقل المدرسي، حيث أعرب أولياء التلاميذ عن سخطهم الشديد من الوعود الكاذبة التي تمليها عليهم السلطات المحلية والرامية لإنهاء مشكل النقل المدرسي مع بداية كل موسم، وهي الوعود التي لم يتم تجسيدها لأسباب يجهلها الأولياء.

من جهتهم، أشار ذات المتحدثين لـــــ«وقت الجزائر” إلى معاناة أبنائهم اليومية للوصول إلى مقاعدهم الدراسية متأخرين مما يتسبب في حرمان العديد منهم لمواصلة دراستهم في سن مبكرة لذات السبب، مجددين مطلبهم من السلطات الولائية للالتفاتة لواقع النقل المدرسي ببلديتهم، حيث أعرب العديد من أولياء التلاميذ عن سخطهم واستنكارهم الشديدين جراء الصمت الذي تبديه السلطات المحلية لمراسلاتهم المتواصلة والمطالبة بتوفير النقل المدرسي لأبنائهم، مستاءين من الوعود الكاذبة التي تمليها عليهم ذات الهيئة والمتمثلة في توفير النقل المدرسي مع بداية كل موسم، إلا أن ذات الوعود ما تزال مجرد حبر على ورق -حسب ذات المتحدثين- من جهتهم أشار الأولياء إلى معاناة أبنائهم اليومية خاصة تلاميذ الطورين الابتدائي والمتوسط للوصول إلى مؤسساتهم التربوية إذ يلجؤون لاستخدام وسائل النقل الخاصة التي تشهد هي الأخرى أزمة حقيقية خاصة خلال فصل الشتاء، بسبب انعدام وسائل نقل واهتراء الطرقات من جهة أخرى مما يضاعف من حدة الوضع، في حين يضطر آخرون للسير على الأقدام لمسافات طويلة والوصول متأخرين مما بات يؤثر على محصولهم الدراسي، في السياق ذاته، أكد ذات المتحدثين أن العديد من الأولياء اضطروا لتوقيف أبنائهم عن الدراسة في سن مبكرة في ظل الوضع الراهن بسبب النقل المدرسي في الوقت الذي يبقى فيه غياب دور السلطات المحلية في توفير وسائل لنقل تلاميذ المناطق النائية يرهن مستقبل العديد من أبنائهم.



الأطفال يركبون الحمير للتوجه إلى المدارس

معاناة من نوع آخر تتربص بالأولياء القاطنين بقرى المدية في ظل غياب حافلات النقل وعدم تواجد مدارس بالمنطقة، حيث لاحظنا ركوب بعض الأطفال للحمير خاصة أنها أصبحت الوسيلة التقليدية التي يستخدمها بعض الأولياء لنقل أبنائهم في ساعات باكرة من الصباح إلى مدارسهم، وقد لاحظنا أنهم يرافقونهم مشيا على الأقدام، حيث اقتربنا من أحدهم وقد حدثنا عن التعب اليومي الذي ينتابه في المشي مسافات طويلة، كما أضاف أنه فضل التضحية في سبيل تمسك أطفاله بدراستهم وعدم شعورهم بتعب الطريق فلم يجد خيارا سوى نقل أبنائه إلى مدارسهم بمساعدة حماره كبديل عن حافلات النقل.



اكتظاظ وانعدام مطاعم مدرسية سهل ملل التلاميذ وتوقفهم عن الدراسة

بات مشكل الاكتظاظ في الأقسام الدراسية الذي يعانيه التلاميذ في قرى المدية، يؤثر سلبا على المردود الدراسي، حيث يطالب الأولياء السلطات المحلية بضرورة إيجاد حل لهذا المشكل عن طريق التوسعة أو إنجاز مدراس أخرى تنهي هذا المشكل، ناهيك عن مطلب آخر يتمثل في انعدام الفضاءات الترفيهية الخاصة بالتلاميذ، وأوضح محدثونا أن أغلب الأقسام بالمدارس تعرف اكتظاظا رهيبا، نظرا للكثافة السكانية التي باتت تعرفها القرى والبلديات القريبة منها مؤخرا، عقب رجوع السكان إلى قراهم ومداشرهم بعد استتباب الأمن والانفراج الأمني الذي عرفته المدية التي عانت الويلات سنوات العشرية السوداء، مطالبين مديرية التربية وكذا المصالح المحلية بضرورة العمل على إيجاد حل عن طريق إنجاز مدارس أخرى بالمنطقة أو توسعة الأقسام المتوفرة حاليا إلى غاية استكمال المشاريع العالقة الخاصة بالمؤسسات التربوية.

كما أشار الأولياء إلى مشكل آخر يعاني منه أبناؤهم والمتعلق بالنقص الفادح المسجل على مستوى المطاعم المدرسية، حيث الوجبات الباردة أصبحت تؤثر عليهم وعلى صحتهم خاصة أن أغلبهم يعتمد على خبز ومشروبات غازية في وجبته، هذه المشاكل وأخرى دفعت أولياء التلاميذ للمطالبة كذلك بفتح المطاعم المدرسية للقاطنين بالقرى البعيدة لتجنب المعاناة التي ذكرناه سابقا، كما ناشد التلاميذ بفتح فضاءات ترفيهية داخل المدارس وقاعات رياضية من أجل تجنب الملل والتسرب المدرسي.



إعداد/ بلال موزاوي