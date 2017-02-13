” نيسان” تكشف عن إصدار ميدنايت للماكسيم

وسّعت نيسان من إصدار حزمة ميدنايت بتقديم 5 موديلات جديدة بمعرض سيارات شيكاغو 2017.

وهي متاحة بالفعل للماكسيما SR, وزاد نطاق الميدنايت الآن ليشمل السنترا والألتيما والروج والمورانو والباثفيندر ويطلقوا بالوقت نفسه بمجموعة التعديلات البصرية ذاتها..

والـ 6 موديلات لإصدار ميدنايت يمكن تخيّرهم بطلاء أسود أو أو أبيض أو أحمر إلى جانب عجلات سوداء لكافتّهم قياس 17 إنش في السينترا SR والروج SR, وقياس 18 إنش في الألتيما SR وقياس 19 إنش في الماكسيما SR وكذا قياس 20 إنش في الميدنايت المورانو والباثفيندر, والموديلات الستة أغطية مراياهم سوداء إلى جانب عديد من التقليمات السوداء تتضمن المفسد الخلفي وقضبان السقف ورذاذ أسود بأمام موديلات الإس يو في.وعلى الرغم من أن الحزمات متشابهة في الموديلات الستة إلا أنّ أسعارهم تختلف في كلٍّ منهم لتتراوح بين 1,800 ريال سعودي وحتى 4,500 ريال سعودي, وقد قال كريستيان موينير نائب رئيس مبيعات وتسويق وعمليات نيسان بأمريكا الشمالية أنّ توسعة نطاق إصدار حزمة الميدنايت كان تلبية لمطالبات العملاء بإضفاء اللمسة الظلامية إلى مركبات نيسان الشعبية الأخرى, وتشكلّ المركبات الجديدة التي شملتها الميدنايت إلى جانب الماكسيما نسبة تزيد عن 75% من مبيعات نيسان بالولايات المتحدة, لذا تتوقع صانعة السيارات اليابانية مبيعات قياسية لهذه الحزمة.