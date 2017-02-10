نهاية جحيم الإزدحام المروري قريباَ

مشــروع لتركــيب الإشــارات الضـــــوئية بـ 500 مفتـــرق طـــرق بالعــــاصمة

كشف مدير النقل البري والحضري بوزارة الأشغال العمومية والنقل، سالم صالحي، أنه سيتم تدعيم زهاء 500 مفترق للطرق على مستوى ولاية الجزائر بالإشارات الضوئية، في إطار مشروع نموذجي لتسيير ممركز لحركة المرور الحضري.

وأبرز صالحي، على هامش يوم دراسي نظمه المجلس الشعبي الولائي لوهران، حول “ميكانيزمات تفعيل مخطط النقل لمجمع وهران”، بأن “ولاية الجزائر قد أنشأت مع شركاء إسبان شركة خاضعة للقانون الجزائري، لإنجاز نظام لضبط حركة المرور الحضري على مستوى ولاية الجزائر”، ويتعلق الأمر بمشروع نموذجي مسمى “نظام ذكي للتسيير الديناميكي للتنقل الحضري”، والذي يتضــمن تسيير ممركز للإشارات الضوئية بالجزائر العاصمة، حيث سيسمح هذا النظام بضبط حركة المرور الحضرية بشكل نشيــــط، لافتا إلى أن جميع مفترقــــــات الطرق ستعزز بأضواء ثلاثية تسير بواسطة نمط مركزي.

وتكمن المرحلة الأولى من المشروع، في دعم زهاء 200 مفترق طرق بالإشارات الضوئية و300 آخر في مرحلة ثانية، ليصل العدد الإجمالي إلى 500 مفترق للطرق ستغطي كافة ولاية الجزائر، وسيتم تسيير هذه الإشارات من طرف مركز للضبط يقع ببلدية القبة، بفضل معطيات حول وضعية حركة المرور التي تلتقطها حلقات الكشف، التي يتم تركيبها بمختلف المواقع، وسيكيف مخطط الإشارات الضوئية ومدة الدورات مع وضعية حركة المرور، كما أشار نفس المسؤول، إلى أن هذا النظام سيشارك في تسيير فعّال لحركة المرور الحضري بولاية الجزائر.

وعلى صعيد آخر، أفاد المتحدث، بأن تمويل “الحافلات ذات المستوى الرفيع للخدمات”، التي ستقحم في النقل العمومي في الجزائر، حسب تصريح مؤخر لوزير القطاع، سيتم في إطار الامتياز.



ز.د

