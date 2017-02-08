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نكاز مرشح للبرلمان

فبراير 08, 2017 همسات 1

نكاز مرشح للبرلمان

أعلن الناشط السياسي، رشيد نكاز، أنه تحصل على استمارات الترشح للانتخابات التشريعية القادمة كنائب عن الجالية بفرنسا، بعد أن سبق له وأن أعلن أن القنصلية العامة في باريس منعت عنه الحصول على الاستمارات، ودعا الناشط السياسي مؤيدين للقدوم معه يوم استلام الاستمارات، وتقديم توقيعاتهم لدعم ترشح قائمته لتمثيل الجالية الجزائرية في المهجر.

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