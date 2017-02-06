“نضالنا ضد المقيمـين هنـا بشقــق وحسابـات بنكيـة هنــاك”

نفي أن يكون أهان الجزائريين المقيمين في الخارج، أويحيى:

نفي الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أن يكون قد تهجم على الجزائريين المقيمين بالخارج من ذوي الجنسية المزدوجة، أو أن يكون ضد الجزائريين المقيمين في الخارج، مؤكدا أن نضال الأرندي موجه في الواقع ضد ذوي الجنسية المزدوجة المقيمين هنا والمالكين الشقق والحسابات البنكية هناك.

وأشار أويحيى، في بيان له، نشر على الحساب الرسمي للحزب على موقع تويتر، أن “نضال الجزائر ليس ضد الجزائريين المقيمين بالخارج، وإنما هو موجه في الواقع ضد ذوي الجنسية المزدوجة المقيمين هنا والمالكين شققا وحسابات بنكية هناك”. وأوضح أويحيى قائلا “لقد صوت البرلمان على القانون، الذي يحدد حق الولوج إلى بعض المناصب السيادية لذوي الجنسية الوحيدة، أتمنى أن أبناء وطني في الخارج قد فهموا مدى صحة الأقوال، التي تدعي أن التجمع الوطني الديمقراطي معادٍ للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج”.وتابع ذات المسؤول الحزبي قائلا “أتمنى أيضا أن توضيحي فهم بالوجه الصحيح.. أي أن نضالنا موجه في الواقع، ضد ذوي الجنسية المزدوجة المقيمين هنا والمالكين الشقق والحسابات البنكية هناك”.في نفس البيان، أشار مدير ديوان رئاسة الجمهورية “أضيف اليوم إلى ما قلت أن التجمع الوطني الديمقراطي يحلم أن يرى أبناء وطننا مزدوجي الجنسية المقيمين في الخارج الذين أحييهم، صاروا يشكلون للجزائر بلدهم الأم، كتلة اقتصادية وسياسية نافذة، كما هو الشأن بالنسبة لإيطاليي أمريكا مثلا، من أجل بلدهم الأم”، مؤكدا أن “أبناءنا من المهاجرين ضمنوا لحرب التحرير استقلاليتها، لأنهم أساسا من قاموا بتمويلها” وأن “أبناء وطننا من مزدوجي الجنسية المقيمين في الخارج سوف يكونون، اليوم وغدا، قوة الجزائر في فرنسا وكندا وفي جميع أنحاء المعمورة”.

يأتي هذا البيان، كرد على موضوع نشر صبيحة أمس في موقع “كل شيء عن الجزائر” اتهم أويحيى بمعاداة الجزائريين من مزدوجي الجنسية بعد التصريحات، التي أدلى بها نفس المتحدث لقناة تلفزيونية خاصة، تحدث فيها، عن النتائج الجيدة، التي حققها المنتخب الوطني العسكري لكرة القدم، في الطبعة الأخيرة لكأس العالم العسكرية، والتي تأهل فيها للدور ربع النهائي، في الوقت الذي أخفق فيه المنتخب الوطني الأول، في اجتياز الدور الأول من كأس إفريقيا للأمم، التي قال بشأنها أويحيى، إن هذا “يؤكد وجود لاعبين محليين، وبإمكاننا تقديم منتخب وطني بلاعبين ومدرب محلي”، والتي قال إنها فهمت خطأ.



يزيد بابوش