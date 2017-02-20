نصائــــح طلعــــــي

دعا وزير الأشغال العمومية والنقل، بوجمعة طلعي، أمس، خلال نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية، الجزائريين إلى ترك سياراتهم في منازلهم، واستعمال القطارات او “المترو” و”الترمواي”، من أجل تخفيف الازدحام المروري، الذي يشتكي منه المواطنون، مشيرا إلى أن الجزائر أصبحت تملك وسائل نقل لا بأس بها، لاسيما في العاصمة.