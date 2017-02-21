ندرة حادة في لقاحات الرضع بقسنطينة

آخر تحديث : فبراير 21st, 2017 9:36 مساءً
فبراير 21, 2017 Wakteldjazair الحدث 0
مديرية الصحة تؤكد نفاد كل الجرعات
تعرف مختلف مؤسسات الصحة العمومية بربوع ولاية قسنطينة ندرة حادة في لقاحات الرضع، منذ أزيد من شهرين، الأمر الذي أثار حفيظة واستياء المواطنين.
وفي جولة استطلاعية لعدد من مؤسسات الصحة الجوارية بكل من بلدية قسنطينة، علي منجلي وعين عبيد، تبين ان السيناريو هو نفسه، حيث تعرف بعض اللقاحات غيابا كليا لأكثر من شهرين، ويتعلق الأمر بلقاحات البرنامج الجديد للرضع في سن الثلاثة والأربعة أشهر، وكذا لقاحات البرنامج القديم للرضع لخمسة وتسعة أشهر وكذا السنة. وبحسب عدد من الآباء والأمهات فإنهم في كل أسبوع يتوجهون للمؤسسات الاستشفائية للسؤال عن هذه اللقاحات ليكون الجواب هو نفسه في كل مرة، وعدم توفر اللقاحات سالفة الذكر كون هذه المؤسسات لم تستلم أي جرعات من مديرية الصحة بالولاية، الأمر الذي أثار حفيظة الآباء الذين تخوفوا من انعكاس الأمر بالسلب على صحة أبنائهم، خاصة وأن ندرة اللقاحات طرحت بحدة خلال السنة الجارية، وهناك الكثير من الرضع من لم يخضعوا إلا للقاح واحد فقط منذ الولادة، في ظل الأحداث، التي وقعت في أكثر من ولاية ووفاة بعض الرضع بسبب لقاحات البرنامج الجديد، الذي اضطرت الوزارة على ضوئها إلى سحبه واستبدال مستورد اللقاح،، حيث التقينا في عدة مؤسسات استشفائية برضع في سن السنة والثمانية أشهر، ولم يتم تلقيحهم لحد الآن بلقاحات الثلاثة أشهر وأربعة أشهر.
من جهتها مديرية الصحة الولائية أكدت نفاد كل كميات اللقاح لديها والمشكل مطروح بحدة بولاية قسنطينة، خاصة في ظل عدم وصول أي كميات جديدة من العاصمة، رغم الطلبات المرفوعة للوصاية في كل مرة، حيث لا يزال الإشكال قائما دون تحديد موعد معين لتوفير هذه اللقاحات، فيما دخل الآباء في رحلة بحث دائمة عن هذه اللقاحات في مختلف مؤسسات الصحة الجوارية بالولاية.
وهيبة عزيون
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