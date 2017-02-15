نحو توزيع أزيد من 10 آلاف و600 سكن اجتماعي بقسنطينة

خلال السنة الجارية

سيتم توزيع أزيد من 10600 سكن عمومي ايجاري بقسنطينة في غضون السنة الحالية في إطار برنامج يتضمن “ما يقارب 40 ألف وحدة ذات طابع اجتماعي، من بينها 12 ألف وحدة تم إنجازها ولم يتبق سوى أشغال الربط بمختلف الشبكات.

واستنادا إلى تصريحات أخيرة لوالي قسنطينة، فإن توزيع هذه السكنات سيمكن من امتصاص السكن الهش وكذلك تلبية الطلب الكبير على السكن الاجتماعي المعبر عنه من طرف مواطني جميع بلديات الولاية.

وبالإضافة إلى الجانب الإيجابي المتعلق بتحسين الظروف المعيشية للعائلات المعنية، فإن هذه العملية ستمكن أيضا من الإسراع في أشغال حماية المدينة العتيقة.

وذكر بأن العائلات المعنية ضمن هذه العملية لإعادة الإسكان قد التزمت بمغادرة هذه السكنات الهشة نهائيا والتي سوف لن يتم هدمها كونها معنية بأشغال إعادة التأهيل والترميم وتدعيم وتقوية الأساسات.

وأكد كذلك أن عمليات أخرى لإعادة الإسكان ستبرمج لاحقا، مشيرا إلى أن لجان الدوائر تعمل حاليا على تطهير جميع قوائم المستفيدين المحتملين وذلك في إطار امتصاص السكن الهش والسكن الاجتماعي.

وأضاف نفس المصدر أن الجهود ستتواصل لاستكمال جميع أشغال الطرق ومختلف الشبكات تحسبا لتوزيع أكبر عدد ممكن من السكنات وفي أقرب الآجال الممكنة.

وأج