نتنياهو لا يريد “أي ثغرات” خلال مـحادثاته مع ترامب

للتأكد من توافق آراء الطرفين في قضايا مختلفة

يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع مستشاريه، في إطار استعداده لأول لقاء يجمعه بالرئيس الأمريكي دونـــــالد ترامب في البيت الأبيض، وذلك للتأكد من توافق آراء الطرفين في قضايا الشرق الأوسط وضمان عدم بقاء “أي ثغرات”.

وخصص فريق العمل الخاص بنتنياهو معظم، لإجراء مناقشات مع السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون ديرمر ومستشارين كبار آخرين قبل لقاء ترامب ونتنياهو في المكتب البيضاوي اليوم. وسيكون الحدث الوحيد، هو لقاء في المساء مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون.

وفي حين، غــــــادر نتنياهو اسرائيل متوجهــــــا إلى واشنطن، قال أحد مستشاريه “لن تكون هناك أي ثغرات.”

وهذه هي المرة الأولى التي يكون فيها نتنياهو -الذي يرأس ائتلافا يمينيا- في السلطة في نفس الوقت الذي يكون فيه رئيس جمهوري في البـــيت الأبيض، وذلك خلال أربع فترات تولى فيها رئاسة وزراء إسرائيل.

وقد انتهج نتنــــــــــياهو نهجا حذرا من مسألة دعم حـــل الدولتين للصراع الإٍسرائيلي الفلسطيني، والذي كان حجر الأســـــــــاس في الدبلوماسية الأمريكية لمدة عشرين عاما.

وخلال حملته الانتخابية، كان ترامب يؤيد إسرائيل دون مواربة في كثير من الأحيان فتعهد بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، واختــــار ديفيد فريدمان الداعم للمستوطنات سفيرا في إسرائيل، وقال إنه لن يضغط من أجل إجراء محادثات مع الفلسطينيين.

لكن منذ تنصيبه قبل ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع تحولت المواقف. فتم تعليق خطط نقل السفارة، إذ أنه جرى توضيح عواقب مثل هذه الخطوة بما في ذلك ما دار في لقاء مع الملك عبد الله عاهل الأردن خلال زيارته التي لم يكن مخططا لها من قبل.

وفيما يتعلــــق بالمستوطنات -يقول ترامب- إنه رغم أنه لا يعتبرها عقبة أمام السلام، فإن بناء مستوطنات جديدة أو توسيع المستوطنات القائمة أمر “ليس جيدا”.

وكالات