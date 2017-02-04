نتــــــائج الفصــــــل الأول تصــــــدم الأوليـــــــاء!

بــــــين جــــــــــدوى الإصــــــــــلاح واحتجــــــــــــــاجات النقابـــــــــــــــــات

بعد سنوات من إطلاق مسار الإصلاحات في المنظومة التربوية، جاءت النتائج عكسية، وبعد أن كشفت تقارير نقابية عن تراجع في نتائج التلاميذ في اللغات والمواد العلمية كالرياضيات والفيزياء، جاء التقرير الرسمي للوزارة، الذي شكل صدمة للمتتبعين من أولياء ومختصين، حيث أقل من نصف تعداد التلاميذ المقبلين على امتحانات البكالوريا، هم عاجزون عن بلوغ معدل 10/20.

النقابات والوزارة يؤكدان تراجع النتائج من سنة لأخرى

إصلاحـــــات المنظــــــومة التربـــــــوية بحـــــاجة إلى إصــــلاح

بعد كشف وزارة التربية عن المستوى الحقيقي للتلاميذ في مختلف الأطوار، يعود الحديث عن جدوى الإصلاحات وضرورة تقييمها أكثر من ملحة، حيث تكشف الأرقام أنه مع الانتقال من مرحلة لأخرى من مراحل الإصلاح، تزداد نتائج التلاميذ تراجعا، لحساب ظواهر أخرى كالغش والتسرب المدرسي وحتى العنف.

كانت النقابات المستقلة السباقة في تقييم نتائج التلاميذ على المستوى الوطني كل فصل وعند نهاية السنة الدراسية، وهي الطريقة التي اتبعتها وزارة التربية هذه السنة، لتؤكد النتائج الكارثية التي يتم تحقيقها، بالرغم من مرور أكثر من عشرية من الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة منذ عــــهد الوزير السابق بوبـــــــكر بن بوزيد إلى غاية بابا عمي، وصولا إلى بن غبريط، التي أعلنت عن انطلاق “جيل جديد” من الإصلاحات، أطلقت عليه اسم “الجيل الثاني من الإصلاحات”.

وجاءت إحصائيات الوزارة، لتؤكد أن النتائج التي كانت تعلنها النقابات صحيحة، وأن الوضع يبعث فعلا على القلق، ويجعل التساؤل حول جدوى الإصلاحات والنتائج المحققة منها أكثر من ضرورة، لتفادي التوجه مباشرة نحو الهاوية، ويبرر ذلك المنحنى التنازلي للنتائج المسلة كل سنة، فبعد أن كانت نسبة نجاح التلاميذ المقبلين على البكالوريا 50بالمائة خلال موسم 2014/2015، تراجع إلى 46 بالمائة خلال الموسم الماضي، ليبلغ التراجع إلى 66 بالمائة هذه السنة. وهو ما يعتبر انطلاقة فاشلة للجيل الثاني من الإصلاحات، تأكيدا للنتائج السلبية التي خالفت أهداف البرامج والمناهج الجديدة المتبعة.

وواقع الحال، أن هذا الوضع يشترك فيه جميع أفراد الأسرة التربوية من وزارة التربية التي باشرت إصلاحات جوهرية دون إشراك شركائها وجميع الفاعلين، ناهيك عن برمجة مسابقات التوظيـــف وامتحـــــانات الترقية، دون الأخذ بعيــــن الاعتبار سيرورة التدريس، إذ غـــــــالبا ما يلتحق الأســـــــاتذة مـتأخرين بأقسامهم، وكم من ولايــــــــة أنهت السنة الدراسيـــــــة دون أساتذة في المواد الأساسية.

وزادت الحركات الاحتجاجية للنقابات الطين بلة، حتى أنها لا تتوانى في اللجوء إلى الحلول الراديكالية، دفعت مرارا إلى تقليص البــــــرامج والامتحان في عدد محدود من الدروس، وغالبا ما لا تكمل جميع المؤسسات التربوية المقرر.

أما أولياء التلاميذ، فإنهم يتحملون كذلك جزء من المسؤولية، رغم كونهم ضحية بين إضرابات النقابات وإصلاحات وسياسات الوزارة، فلجوء التلاميذ إلى الغش في الامتحانات المصيرية ونسبة التغيبات وسط السنة الدراسية وظاهرة العنف داخل المؤسسات التربوية، كلها تتحملها الأسرة التي يخرج منها التلميذ، إذ بالرغم من وجود ما يسمى بدفتر المتابعة، إلا أن دور الأولياء يكون في غالب الأحيان منعدما، وفي حالات كثيرة سلبيا برمي الكرة إلى”ملعب” الأستاذ والمؤسسة التربوية، بدل تحمل النتائج الكارثية لأبنائهم.

وتجدر الإشارة، إلى أنه في خضم هذه المعطيات، يتوجب الأمر ليس مجرد “استشارة وطنية حول التقييم البيداغوجي لمكتسبات المتمدرسين”، بل وضع نقطة نهـــــــاية لمسار سابق، أثبت محدوديته وإطلاق جلسات وطنية، مسؤولة وجادة وجامعة لكل الأطراف، من أجل وضع قاعدة صلبـــــة ترتكز عليها المنظومة التربوية في بلادنــــــــا، بعدما عجزت عن الرقي بنفسها إلى الأهداف المــــــسطّرة، وقد يــــــــؤدي في المستقبل إلى ما هو أسوأ إن استـــــــمر منحى النتائج في الانحــــــدار، كما تشير المعطيات الحالية.



ط.موسى