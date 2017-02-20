ميــلان يسعــى للظفــر بخدمــات بـن زيمــــة

لتـــدعيـــــم الجبهــــة الهجــــوميــــة

قالت تقارير صحفية إيطالية، إن فريق إي سي ميلان يسعى للظفر بخدمات الفرنسي كريم بن زيمة مهاجم ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تلقى بن زيمة هجومًا حادًا خلال الفترة الماضية من جماهير الميرنغي، لتراجع مستواه، خاصة في لقاء الإياب بربع نهائي كأس ملك إسبانيا أمام سيلتا فيغو، حيث قدم أداء باهتًا، ليودع الملكي البطولة.

ووفقًا لصحيفة “كالشتيو ميركاتو” الإيطالية، فإن إدارة ميلان تدرس إمكانية التعاقد مع بن زيمة، لتدعيم الجبهة الهجومية للرسونيري، من أجل استعادة الأمجاد والإنجازات على المستوى المحلي والأوروبي. وأضافت الصحيفة: “بن زيمة ليس الخيار الوحيد لدعيم هجوم الميلان، حيث يعد خيارًا ضمن بعض اللاعبين أبرزهم أليكسيس سانشيز ولوكاس بيريز مهاجمي آرسنال، وأوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند”. وأكدت عدة تقارير سابقة، رغبة ريال مدريد في التعاقد مع مهاجم الصيف المقبل، من أجل تدعيم صفوفه، ويُعد الأقرب هو الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي. يُذكر أن الصراع على بن زيمة في الصيف سيشتعل، حيث أبدت العديد من الأندية الأوروبية رغبتها في التعاقد معها، أبرزها آرسنال الإنجليزي.

م.نورالدين/الوكالات