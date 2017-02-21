ميركل تؤكد استعدادها لزيارة الجزائر فـي أقرب وقت

آخر تحديث : فبراير 21st, 2017 9:36 مساءً
فبراير 21, 2017 Wakteldjazair الحدث 0
أعربت عن ارتياحها لتحسن الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة
أعربت، أمس، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن “ارتياحها لتحسن الحالة الصحية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة”، مؤكدة “استعدادها العودة لزيارة الجزائر في أقرب وقت، خلال مكالمة أجرتها مع الوزير الأول عبد المالك سلال”.
وأوضح عبد المالك سلال، أمس، عبر صفحته الرسمية بشبكات التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” أن “المستشارة الألمانية أعربت عن ارتياحها لتحسن الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة، وجددت عزمها على زيارة الجزائر في أقرب وقت ممكن”.
وأضاف الوزير الأول، أن “المستشارة الألمانية أعربت، -من خلال المكالمة الهاتفية-، عن شكرها لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على دعوته فقد أبدت ارتياحها لتطور العلاقات الثنائية، وعن رغبتها في أن تتعزز هذه العلاقات أكثر فأكثر، لا سيما في المجال الاقتصادي”، مؤكدا أن “المكالمة الهاتفية شملت أيضا مواضيع أخرى، من بينها التعاون الاقتصادي ومكافحة الهجرية غير الشرعية، وكذلك الوضع الأمني في المنطقة، وما تعلق بمحاربة الإرهاب خاصة ما تعلق بالملف الليبي”.
وكان من المفروض أن تجري أنجيلا ميركل زيارة لبلادنا بداية من أمس، غير أنه تم تأجيلها “بسبب تعذر استقبالها من قبل رئيس الجمهورية، الذي أصيب بالتهاب حاد في الشعب الهوائية”.
وتجدر الإشارة إلى أن زيارة ميركل إلى الجزائر كانت مبرمجة الاثنين الماضي، قبل أن يتم تأجيلها، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية، الذي تم إصداره بهذا الخصوص بأن تأجيل الزيارة الرسمية للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كان بسبب التعذر المؤقت لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نتيجة التهاب حاد للشعب الهوائية.
لخضر داسة
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