“موظفـــو” داعش يفرون من معقلهـا في سوريا

آخر تحديث : فبراير 18th, 2017 10:02 مساءً
فبراير 18, 2017 Wakteldjazair دولي 0
البنتـــــاغــــــــون
قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أول أمس، إن موظفي الدولة الإسلامية بدأوا يفرون من معقل الجماعة المتشددة في الرقة بسوريا، بينما يعمل تحالف تسانده الولايات المتحدة لعزل المدينة.
وأبلغ الكابتن، جيف ديفيز، المتحدث باسم البنتاغون الصحفيين “الكثير من مديريهم وموظفيهم يبدأون الآن عملية مغادرة الرقة ونقل عملياتهم إلى الجنوب بمحاذاة النهر” في إشارة إلى نهر الفرات.
وقال ديفيز “لذا فإنهم بالتأكيد لاحظوا حقيقة أن النهاية قريبة في الرقة ونحن نرى الآن نزوحا لقيادتهم.”ولم يحدد عدد أعضاء التنظيم الذي يغادرون المدينة أو الأدوار التي يقومون بها على وجه التحديد، لكنه قال إن الانسحاب يبدو أنه منظم ويشمل أولئك الذين يقومون بأدوار للدعم ولا يشاركون في القتال.
وقال تحالف لمقاتلين من الأكراد والعرب السوريين تسانده الولايات المتحدة أمس، إنه يشن هجمات جديدة على الدولة الإسلامية بعد الاستيلاء على عشرات من القرى، في أحدث مرحلة في معركة لإضعاف المتشددين الإسلاميين في معاقلهم في سوريا.
ويخوض تحالف قوات سوريا الديمقراطية -الذي يضم جماعات عربية ووحدات حماية الشعب الكردية- قتالا منذ أشهر ضد مقاتلي الدولة الإسلامية في شمال سوريا وحول الرقة التي تعد معقل التنظيم في سوريا.
وكالات
فبراير 18, 2017 0بحسب ما صرح به وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، في إذاعة خنشلة أمس، فإن فليم العربي بن مهيدي للمنتج الجزائري...
فبراير 18, 2017 0
فبراير 17, 2017 0
فبراير 17, 2017 0
فبراير 17, 2017 0
فبراير 17, 2017 0
فبراير 10, 2017 0رئيس جيل جديد، جيلالي سفيـــان،...
فبراير 06, 2017 0أميـــن عـــام حركة النهضة محمد...
فبراير 04, 2017 0رئيس جمعية أولياء التلاميذ،...
فبراير 04, 2017 0رئيس مجلس ثانويات الجزائر،...
فبراير 18, 2017 0تصاعدت إشارات في الأيام الماضية...
فبراير 17, 2017 0سجّل الجنرال المتقاعد مايكل ت....
فبراير 12, 2017 0لم يترك الرئيس الأمريكي دونالد...
فبراير 10, 2017 0خلال الأيام القليلة الماضية كان...
أكتوبر 10, 2016 2تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 09, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 08, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...