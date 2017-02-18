“موظفـــو” داعش يفرون من معقلهـا في سوريا

البنتـــــاغــــــــون

قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أول أمس، إن موظفي الدولة الإسلامية بدأوا يفرون من معقل الجماعة المتشددة في الرقة بسوريا، بينما يعمل تحالف تسانده الولايات المتحدة لعزل المدينة.

وأبلغ الكابتن، جيف ديفيز، المتحدث باسم البنتاغون الصحفيين “الكثير من مديريهم وموظفيهم يبدأون الآن عملية مغادرة الرقة ونقل عملياتهم إلى الجنوب بمحاذاة النهر” في إشارة إلى نهر الفرات.

وقال ديفيز “لذا فإنهم بالتأكيد لاحظوا حقيقة أن النهاية قريبة في الرقة ونحن نرى الآن نزوحا لقيادتهم.”ولم يحدد عدد أعضاء التنظيم الذي يغادرون المدينة أو الأدوار التي يقومون بها على وجه التحديد، لكنه قال إن الانسحاب يبدو أنه منظم ويشمل أولئك الذين يقومون بأدوار للدعم ولا يشاركون في القتال.

وقال تحالف لمقاتلين من الأكراد والعرب السوريين تسانده الولايات المتحدة أمس، إنه يشن هجمات جديدة على الدولة الإسلامية بعد الاستيلاء على عشرات من القرى، في أحدث مرحلة في معركة لإضعاف المتشددين الإسلاميين في معاقلهم في سوريا.

ويخوض تحالف قوات سوريا الديمقراطية -الذي يضم جماعات عربية ووحدات حماية الشعب الكردية- قتالا منذ أشهر ضد مقاتلي الدولة الإسلامية في شمال سوريا وحول الرقة التي تعد معقل التنظيم في سوريا.

وكالات