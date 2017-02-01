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موظفـــو البرلمــان يهـــددون بحــركة احتجاجية

فبراير 01, 2017 الحدث 0

موظفـــو البرلمــان يهـــددون بحــركة احتجاجية

يطـالبون بإعـادة النظر في التصنيـف والترقيـة

هدد، أمس، عمال وموظفو المجلس الشعبي الوطني، بالدخول في حركة احتجاجية خلال الأيام القادمة، احتجاجا على ما أسموه الإجحاف المسجل في عملية التصنيف والترقيات التي انتهجتها إدارة ولد خليفة، والتي استفاد منها 14 إطارا، من بينهم 4 أشخاص لا تقل مدة توظيفهم عدة أشهر إلى مصاف إطارات سامية”.

أفاد هؤلاء العمال والموظفين، أمس، في تصريح لهم لـ”وقت الجزائر”، أن “ترقية الإطارات بالمجلس الشعبي الوطني لا تخضع لمعايير الخبرة التي رسمتها هذه الهيــئة التشريعية في ظل تـــــواجد الكثير من الكفاءات والإطارات، وصـــل مسارهم المهني لأزيــــد من 20 سنة دون ترقيـــــــــــات”، معتبـــــرين أن “دخولهم إلى هذه الإضرابــــــات، سيتحدد في الأيـــــام المقبلة، لعدم استجابة إدارة المجلس الشعبي الوطني للائحة المطلبية المقدمة التي تم إقرارها منذ 2008، والتي لم ينفذ منها إلا مطلب واحد، وهو رفع الأجور”، مؤكدين أن “ولد خليفة لا يزال يواصل سياسة غلق الباب أمام عمال مؤسسة المجلس وطرح انشغالاتهم العالقة منذ سنوات”. وفي نفس السياق، دعا العمال رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، ولد خليفة، إلى “فتح باب الترقية أمام الملحقين”، مع “رفع نسبة منحة الخطر من 10 إلى 40 بالمائة، وتعميم الاستفادة من المنح والعلاوات، وكذا الرفع من تصنيف الرتب (12 إلى 13 و13 إلى 14)، مع فتح مجال الترقية، وخصوصا أن “غالبية الموظفين بالمجلس لم يحصلوا على الترقية منذ سنوات من التوظيف”، مؤكدين أن “غلق باب الترقية أمامهم دون غيرهم كرس عدم المساواة أمام القانون.
وكشف موظفو البرلمان، أنهم سيبقون مجندين للدخول في حركات احتجاجية ميدانية، من خلال المطالبـــــة بالترقية، وبالرجوع إلى المنصب الأصلي مع شرط الإدماج”، موضحين أن”إضرابهم المفتوح وحركتهم الاحتجاجــــــية هذه المرة، سيكون إلى غـــــاية تلقيهم ضمانات جديدة من قبل رئيس المجلس الدكتور العربي ولد خليفـــــة، والتي تتعلق بالاستجابة لمطالبهم التي اعتبروها شرعية وقانونية، كونها مجمدة منذ عدة سنوات”.

لخضر داسة

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