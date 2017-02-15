مورينيو يقود مفاوضات التجديد مع إبراهيموفيتش

سيقود جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، مفاوضات تمديد عقد زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم الشياطين الحمر، الذي ينتهي في جوان المقبل. وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أمس الأربعاء: “مورينيو، سيجتمع بإبراهيموفيتش هذا الأسبوع، لمناقشة مستقبله مع مانشستر يونايتد”. وأضافت: “مورينيو واثق من بقاء زلاتان لموسم آخر، رغم وجود اهتمام بالمهاجم البالغ من العمر 35 عامًا من قبل الدوري الأمريكي، وأثرياء الصين”. وتابعت: “بالرغم من ثقة مورينيو، إلا أن إدارة اليونايتد، تريد الضمانات من أجل تأمين مستقبل مهاجم باريس سان جيرمان السابق، في أولد ترافورد”. وخاض إبراهيموفيتش، 34 مباراة مع مانشستر يونايتد، في مختلف المسابقات، هذا الموسم، حيث سجل 20 هدفًا وصنع 7 آخرين.ويحتل مانشستر يونايتد، المركز السادس بجدول ترتيب البريمييرليغ، بـ48 نقطة، بفارق 12 نقطة عن تشيلسي صاحب الصدارة.