مورينيو يقود مفاوضات التجديد مع إبراهيموفيتش

آخر تحديث : فبراير 15th, 2017 9:15 مساءً
فبراير 15, 2017 Wakteldjazair رياضة 0
سيقود جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، مفاوضات تمديد عقد زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم الشياطين الحمر، الذي ينتهي في جوان المقبل. وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أمس الأربعاء: “مورينيو، سيجتمع بإبراهيموفيتش هذا الأسبوع، لمناقشة مستقبله مع مانشستر يونايتد”. وأضافت: “مورينيو واثق من بقاء زلاتان لموسم آخر، رغم وجود اهتمام بالمهاجم البالغ من العمر 35 عامًا من قبل الدوري الأمريكي، وأثرياء الصين”. وتابعت: “بالرغم من ثقة مورينيو، إلا أن إدارة اليونايتد، تريد الضمانات من أجل تأمين مستقبل مهاجم باريس سان جيرمان السابق، في أولد ترافورد”. وخاض إبراهيموفيتش، 34 مباراة مع مانشستر يونايتد، في مختلف المسابقات، هذا الموسم، حيث سجل 20 هدفًا وصنع 7 آخرين.ويحتل مانشستر يونايتد، المركز السادس بجدول ترتيب البريمييرليغ، بـ48 نقطة، بفارق 12 نقطة عن تشيلسي صاحب الصدارة.
فبراير 15, 2017 0رد علي عية، إمام المسجد الكبير، على تصريحات وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، بخصوص ضرورة فتح كل إمام...
فبراير 15, 2017 0
فبراير 15, 2017 0
فبراير 15, 2017 0
فبراير 15, 2017 0
فبراير 14, 2017 0
فبراير 10, 2017 0رئيس جيل جديد، جيلالي سفيـــان،...
فبراير 06, 2017 0أميـــن عـــام حركة النهضة محمد...
فبراير 04, 2017 0رئيس جمعية أولياء التلاميذ،...
فبراير 04, 2017 0رئيس مجلس ثانويات الجزائر،...
فبراير 12, 2017 0لم يترك الرئيس الأمريكي دونالد...
فبراير 10, 2017 0خلال الأيام القليلة الماضية كان...
فبراير 08, 2017 0نخاف، لهذا نصرخ من الأعماق. نعم...
فبراير 07, 2017 0نشرت لجنة حقوق الإنسان التابعة...
أكتوبر 10, 2016 2تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 09, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 08, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...