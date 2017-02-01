من المتورط؟

آخر تحديث : فبراير 1st, 2017 8:50 مساءً
فبراير 01, 2017 Wakteldjazair في نفس الوقت, في نفس الوقت 0
نقف، اليوم، أمام حملة وطنية من اجل مقاطعة السميد، احتجاجا على سعره الذي يفوق ما حددته الحكومة، باعتبار انه منتوج مدعم من قبل الدولة، والحملة التي بادرت إليها جمعية حماية المستهلك تستدعي التنويه، باعتبار أن التجار أعلنوا تمردهم ووجدوا أنفسهم دون حسيب ولا رقيب.
لكن الاطلاع على أسعار المواد الغذائية بمختلف أنواعها، وكذا اللحوم والخضر والفواكه، توضح أن الحكــــومــــة متخلفة عن حماية الحلقـــــة الضعيفة في سلسلة الإنتاج والاستهلاك، ألا وهو المواطن، حيث أن جميع التجار متورطون في عملية الزيادة في الأسعار، سواء كانت مدعمة او غير مدعمة، وخير دليل على ذلك ارتفاع أسعار الخضر والفواكه في أول يوم تنزل فيه الأمطار، بحجة ان الفلاحين لا يدخلون الحقول لجني المنتوج، علما أن أغلب المنتجات يكون „ديناصورات الجملة“ قد خزنوا كميات كبيرة منها، تكفي لأسابيع، لكن في غياب الرقيب والحسيب يتضاعف السعر ويبلغ مستويـــات جنونية، وعندها تخرج مصالح وزارة التجارة لتخرج لنا ورقتـــــها العجيبة مفادها „أننا في اقتصاد السوق، حيث الأسعار تخضع للعرض والطلب“.
وبالأمـــــس فقط، اطلعت على رد موالين من ولاية الجلفـــة يشكون رفع الدعم عن مادة الشعير، وتخلي الدولة عن دعم هذا القطاع الحساس، ولم أجد تفسيرا لشراء طن من الشعير بـ250 دولار بالرغم من أن المصالح العمومية، ممثلة في وزارة الفلاحة، تقتنيه بـ 150 دولار للطن، وهذا يعني ان الموالين سيبيعون أغنامهم وأبقـــــــارهم بالثمـــــن الغالي، أما القصابات فتتحول إلى متاحف وتعرض الكيلوغرام الواحد من اللحم بأسعار خيالية، ومن يدري فقد نشتري مستقبلا اللحم بالغرام كما نشتري الذهب، او قد يتحــــول إلى مادة لا تستهلك إلا بوصفة طبية.. أما عند اقتراب عيد الأضحى فإن فتوى عاجلة قد تصدر باستبدال „النية“ بدلا عن الأضحية.
أردت ان أتصور واقع الحال هذا في بلد أوروبي يقوم بدعم مادة ما، هل يجرؤ التجار على رفع سعرها؟ الأكيد أن الجواب لا.. إذن فأين الإشكال هل في تجارنا الذين أعماهم الجشع؟..أم في مصالح الرقابة التي تتخبط من حين لآخر، فلا يكاد يشعر احد بوجودها إلا في الأرقام التي تقدمها؟ الأكيد أن كلا الرأيين صواب، والأكيد والثابت الوحيد أن المواطن هو من يدفع الثمن.
ط.موسى
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