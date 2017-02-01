آخر تحديث : فبراير 1st, 2017 8:50 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

من المتورط؟

فبراير 01, 2017 في نفس الوقت, في نفس الوقت 0

من المتورط؟

نقف، اليوم، أمام حملة وطنية من اجل مقاطعة السميد، احتجاجا على سعره الذي يفوق ما حددته الحكومة، باعتبار انه منتوج مدعم من قبل الدولة، والحملة التي بادرت إليها جمعية حماية المستهلك تستدعي التنويه، باعتبار أن التجار أعلنوا تمردهم ووجدوا أنفسهم دون حسيب ولا رقيب.
لكن الاطلاع على أسعار المواد الغذائية بمختلف أنواعها، وكذا اللحوم والخضر والفواكه، توضح أن الحكــــومــــة متخلفة عن حماية الحلقـــــة الضعيفة في سلسلة الإنتاج والاستهلاك، ألا وهو المواطن، حيث أن جميع التجار متورطون في عملية الزيادة في الأسعار، سواء كانت مدعمة او غير مدعمة، وخير دليل على ذلك ارتفاع أسعار الخضر والفواكه في أول يوم تنزل فيه الأمطار، بحجة ان الفلاحين لا يدخلون الحقول لجني المنتوج، علما أن أغلب المنتجات يكون „ديناصورات الجملة“ قد خزنوا كميات كبيرة منها، تكفي لأسابيع، لكن في غياب الرقيب والحسيب يتضاعف السعر ويبلغ مستويـــات جنونية، وعندها تخرج مصالح وزارة التجارة لتخرج لنا ورقتـــــها العجيبة مفادها „أننا في اقتصاد السوق، حيث الأسعار تخضع للعرض والطلب“.
وبالأمـــــس فقط، اطلعت على رد موالين من ولاية الجلفـــة يشكون رفع الدعم عن مادة الشعير، وتخلي الدولة عن دعم هذا القطاع الحساس، ولم أجد تفسيرا لشراء طن من الشعير بـ250 دولار بالرغم من أن المصالح العمومية، ممثلة في وزارة الفلاحة، تقتنيه بـ 150 دولار للطن، وهذا يعني ان الموالين سيبيعون أغنامهم وأبقـــــــارهم بالثمـــــن الغالي، أما القصابات فتتحول إلى متاحف وتعرض الكيلوغرام الواحد من اللحم بأسعار خيالية، ومن يدري فقد نشتري مستقبلا اللحم بالغرام كما نشتري الذهب، او قد يتحــــول إلى مادة لا تستهلك إلا بوصفة طبية.. أما عند اقتراب عيد الأضحى فإن فتوى عاجلة قد تصدر باستبدال „النية“ بدلا عن الأضحية.
أردت ان أتصور واقع الحال هذا في بلد أوروبي يقوم بدعم مادة ما، هل يجرؤ التجار على رفع سعرها؟ الأكيد أن الجواب لا.. إذن فأين الإشكال هل في تجارنا الذين أعماهم الجشع؟..أم في مصالح الرقابة التي تتخبط من حين لآخر، فلا يكاد يشعر احد بوجودها إلا في الأرقام التي تقدمها؟ الأكيد أن كلا الرأيين صواب، والأكيد والثابت الوحيد أن المواطن هو من يدفع الثمن.


ط.موسى

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    يناير 31, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 30, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 29, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 28, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 27, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 25, 2017

همسات

بول بوت لن يدرب “الخضر”

بول بوت لن يدرب “الخضر”

فبراير 01, 2017 0

رد مدرب إتحاد الجزائر، بول بوت، في ندوة صحفية نشطها صبيحة أمس بملعب عمر حمادي بالعاصمة، على سؤال أحد الصحفيين...
اقرأ المزيد
مرضى يفرون من الأطباء بسطيف!

مرضى يفرون من الأطباء...

فبراير 01, 2017 0

بــن شهيـــدة فـي الكونغـرس

بــن شهيـــدة فـي...

فبراير 01, 2017 0

مناصــــرة و”الصولــــد”

مناصــــرة و”الصولــــد”

يناير 31, 2017 0

السفير الألماني مرتاح عند بن صالح

السفير الألماني مرتاح عند...

يناير 31, 2017 0

عيسى معجب بالزواج القبائلي

عيسى معجب بالزواج القبائلي

يناير 31, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

فبراير 2017
س د ن ث ع خ ج
« يناير    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  