منــــاطق من جنــــوب الســــودان تعــــــاني المجــــــاعة

آخر تحديث : فبراير 20th, 2017 9:18 مساءً
فبراير 20, 2017 Wakteldjazair دولي 0
حوالي نصف سكان البلاد سيعانون نقصا كبيرا في الغذاء
قال مسؤول حكومي كبير أمس، إن مناطق من جنوب السودان تعاني المجاعة مضيفا أن حوالي نصف سكان البلاد سيعانون نقصا كبيرا في الغذاء بحلول جويلية.ويعاني جنوب السودان من حرب أهلية منذ عام 2013 عندما أقال الرئيس سلفا كير نائبه ريك مشار. ومنذ ذلك الوقت، اشتد القتال في البلاد المنقسمة بشكل كبير على أساس عرقي، مما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من إبادة جماعية محتملة.ومنع القتال الكثير من المزارعين من حصاد محاصيلهم، كما أدى التضخم الذي زادت نسبته عن 800 بالمائة العام الماضي، إلى جعل أسعار السلع المستوردة في غير متناول الكثيرين. وأصاب الجفاف أيضا أجزاء من البلاد.وقال إساياه تشول أرواي، رئيس المكتب الوطني للإحصاءات في جنوب السودان خلال مؤتمر صحفي في جوبا “بعض مقاطعات (ولاية) الوحدة مصنفة على أنها في مجاعة… أو معرضة لخطر المجاعة.”وأشار، إلى أن من المتوقع أن يعاني 4.9 ملايين شخص من انعدام الأمن الغذائي بين فيفري وأفريل، وذلك بسبب تداعيات الصراع في جنوب السودان وارتفاع أسعار الغذاء وتعثر الاقتصاد وانخفاض الإنتاج الزراعي، على أن يرتفع هذا الرقم إلى 5.5 ملايين شخص بحلول جويلية.وقال سيرج تيسوت، ممثل منظمة الأغذية والزراعة (فاو) في جنوب السودان، “أصبحت المجاعة واقعا مأساويا في أجزاء من جنوب السودان وأسوأ مخاوفنا تحقق.”ووفقا للأمم المتحدة، فإن حالة المجاعة تعلن عندما تواجه 20 بالمائة على الأقل من الأسر في منطقة ما نقصا غذائيا كبيرا وتزيد معدلات سوء التغذية الحادة عن 30 بالمائة، ويموت شخص أو أكثر من كل عشرة آلاف شخص يوميا.
وكالات
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