منظمــة وورلـد ريليـف تســـرح 140 مـوظف أمريكـي

بسبب قرار ترامب حظر دخول اللاجئين

قالت منظمة وورلد ريليف لإعادة توطين اللاجئين، إنها ستسرح أكثر من 140 من موظفيها بسبب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر دخول اللاجئين.وقالت المنظمة ومقرها بالتيمور، إن تسريح العاملين يرجع إلى إغلاق خمسة مكاتب أي خمس إجمالي مكاتبها في الولايات المتحدة التي أعادت توطين أكثر من 25 ألف لاجئ خلال الأربعين عاما الماضية.وقال سكوت أربيتر، رئيس المنظمة في بيان “عاملونا في هذه المواقع خدموا بإتقان وتفان – وبعضهم لسنوات – ونشعر بحزن بالغ لاتخاذنا مثل هذا القرار الصعب.”والمكاتب التي تقرر إغلاقها هي مكاتب المنظمة في بويزي بولاية ايداهو وكولومبوس بولاية أوهايو وميامي في فلوريدا وناشفيل بولاية تنيسي وجلين بيرني في ماريلاند.وتعمل المنظمة وفقا لموقعها الإلكتروني مع كنائس محلية، على إعادة توطين لاجئين تحولهم لها المفوضة السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.وكان ترامب، قد علق الشهر الماضي السماح بدخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر ومنع اللاجئين من سوريا إلى أجل غير مسمى وحظر مؤقتا دخول القادمين من سبع دول أغلب سكانها من المسلمين متعللا بحماية الأمريكيين من الهجمات الإرهابية.

ووفقا لاستطلاع للرأي أجرته “رويترز” بالتعاون مع مؤسسة إيبسوس يؤيد حوالي نصف الأمريكيين هذا الحظر الذي أثار احتجاجات في أنحاء البلاد وأثار فوضى في مطارات داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وعلقت محكمة استئناف العمل بالحظر، وهناك دعاوى قانونية مقامة في هذا الصدد بالفعل. وأشارت إدارة ترامب، إلى أنها تدرس إصدار أمر تنفيذي بديل.

وكالات