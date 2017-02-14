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منتخب كرة اليد لأقــــل مــــن 21 سنـــة في تربص بالعــاصمـة

فبراير 14, 2017 رياضة 0

منتخب كرة اليد لأقــــل مــــن 21 سنـــة في تربص بالعــاصمـة

استعـــــدادا لبطولــــة العـــــالـــــم  

استعدادا لبطولة العالم لذات الفئة المقررة في غضون السنة الجارية، يواصل المنتخب الوطني لأقل من 21 سنة لكرة اليد بالجزائر العاصمة وبالتحديد في مركز السويدنية يمتد إلى غاية 28 من فيفري الحالي. ووجه المدرب الوطني رابح غربي الدعوة لـ24 لاعبا، من بينهم أكبر العناصر لكل من شباب براقي وشباب برج بوعريريج.
وكان السباعي الجزائري قد احتل المركز الثالث في البطولة الإفريقية لهذا الصنف العمري، التي جرت في شهر سبتمبر الماضي بباماكو بمالي، وكان الاتحاد الدولي للعبة قد منح عام 2014 الجزائر حق تنظيم مونديال-2017 لأقل من 21 سنة المقرر في شهر جويلية المقبل.وعلى ذكر البطولة العالمية المقبلة، سطرت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، برنامجا ثريا للمنتخب الوطني، فإضافة إلى إجراء أربعة تربصات مغلقة بالجزائر، سيخوض تربصا آخر خارج الوطن تتخلله العديد من المواجهات الودية مع منتخبات كبيرة، وقد يخوض الفريق الوطني قبل بدء المونديال المقبل ما لا يقل عن 20 مباراة ودية. نادية. غ

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