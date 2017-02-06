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منتخب الكاميرون يكمل عقد المتأهلين لكأس القارات

فبراير 06, 2017 رياضة 0

منتخب الكاميرون يكمل عقد المتأهلين لكأس القارات

فرحة جنونية في العاصمة ياوندي

أكمل المنتخب الكاميروني لكرة القدم عقد المتأهلين إلى بطولة كأس القارات التي تستضيفها روسيا في منتصف العام الحالي بفوز أول أمس الأحد بلقب كأس الأمم الإفريقية الحادية والثلاثين التي اختتمت أول أمس في الغابون.

أحرز المنتخب الكاميروني (الأسود غير المروضة) لقب البطولة بعد تغلبه على نظيره المصري 2 – 1 في المباراة النهائية للبطولة. وحجز المنتخب الكاميروني المقعد الثامن في بطولة كأس القارات التي أجريت قرعتها في 26 نوفمبر الماضي قبل معرفة البطل الجديد للقارة الأفريقية. وكانت القرعة قد أوقعت بطل القارة الأفريقية في المجموعة الثانية بكأس القارات مع منتخبات تشيلي بطل أمريكا الجنوبية وأستراليا بطل آسيا وألمانيا حامل اللقب العالمي.
وتستضيف روسيا بطولة كأس القارات من 17 جوان إلى الثاني من جويلية المقبلين وذلك قبل عام واحد من استضافتها فعاليات بطولة كأس العالم 2018. ويستهل المنتخب الكاميروني مسيرته في بطولة كأس القارات بلقاء منتخب تشيلي في 18 جوان ثم يلتقي نظيريه الأسترالي والألماني في 22 و25 من الشهر نفسه.
وحقق المنتخب الكاميروني رقما قياسيا جديدا للقارة الإفريقية بعدما أصبح أول منتخب من هذه القارة يشارك في بطولة كأس القارات ثلاث مرات في تاريخه حيث سبق له المشاركة في نسختي 2001 و2003 لكنه خرج في الأولى من الدور الأول فيما أحرز في مشاركته الثانية لقب وصيف البطولة.
احتفل سكان العاصمة الكاميرونية ياوندي ليل الأحد إلى الاثنين „كما في الأحلام“ في الشوارع والساحات، بإحراز منتخب بلادهم لقبه الخامس في كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم على حساب مصر. وغصت شوارع العاصمة برجال ونساء وأطفال، رفعوا أيديهم في الهواء على وقع إطلاق العنان لأبواق السيارات، احتفالاً بإحراز منتخب „الأسود غير المروضة“ لقبه الإفريقي الأول منذ العام 2002، بالفوز على مصر 2-1 في نهائي البطولة بالغابون.
وتدين الكاميرون بفوزها إلى البديلين نيكولاس نكولو وفنسان أبو بكر اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 59 و88، بعدما كان لاعب وسط آرسنال الإنجليزي محمد النني منح منتخب بلاده التقدم في الدقيقة 21، في عودته من الإصابة بعد غياب عن المباراتين الأخيرتين. وستحظى الكاميرون بفرصة الدفاع عن لقبها على أرضها، عندما تستضيف النسخة الثانية والثلاثين من البطولة في سنة 2019.


م. نورالدين/ الوكالات

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