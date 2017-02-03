مكتب جواري لـ”اتصالات الجزائر” يدخل حيز الخدمة

لفائدة سكان منطقة بوزقان

تعززت منطقة بوزقان بتيزي وزو خلال الأيام الأخيرة بمكتب جديد تابع لاتصالات الجزائر، ودخل حيز الخدمة تحت إشراف كل من المدير التنفيذي لاتصالات الجزائر بالولاية، ومجموعة من المسؤولين المحليين بذات القطاع، إلى جانب كل من رئيس الدائرة ورئيس البلدية ومجمعة من المنتخبين المحليين.

وحسب ما كشفت عنه المديرية الوصية التابعة للولاية في بيان لها، وتلقت وقت الجزائر، نسخة عنه، فإن هذا المرفق العمومي الجديد الذي استفاد منه سكان منطقة بوزقان بعد طول انتظار، سوف يخفف من معاناة المواطنين التابعين للمنطقة الذين كانوا في الوقت السابق ينتقلون إلى غاية منطقة اعزازقة لغرض تسديد فاتورة الهاتف مثلا أو الانترنيت أو قضاء أي حاجة في مجال الاتصالات، وهو ما يشكل علهم عبئا كبيرا. وهو الأمر الذي أدخل في نفوسهم الكثير من الفرح والسرور ورحبوا كثيرا بالمكسب الجديد الذي طال انتظاره. وحسب ما أكدته المديرية الوصية في ختام بيانها، فإن هذا المرفق يعد التاسع من نوعه الذي يتم استحداثه على المستوى الولائي موزعين على مجموع المناطق التي هي بحاجة ماسة إليها.

ويحدث هذا في الوقت الذي تنتظر فيه الكثير من المناطق الأخرى التابعة للولاية الاستفادة من مرافق مشابهة لتخفيف معانات تنقلهم إلى المناطق المجاورة لغرض قضاء حاجة معينة ولو كانت بسيطة على مستوى الوكالات الجوارية لاتصالات الجزائر.

صبرينة. ا