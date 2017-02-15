مقتــل 6 أشخــــــاص في تفجـــــير انتحاري بباكستــــــان

آخر تحديث : فبراير 15th, 2017 9:15 مساءً
فبراير 15, 2017 Wakteldjazair دولي 0
لقي ستة أشخاص على الأقل من عناصر الأمن وانتحاريان حتفهم، إثر وقوع تفجير انتحاري استهدف مبنى حكوميـــــــا في إقليم محمد القبلي شمال غرب باكستان مس، وفـــقا لوسائل إعلام محلية ومسؤولين.
وذكرت المصادر، أن ستة من عناصر الأمن وانتحاريان قتلوا وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين بجروح عند وقــــــــوع تفجير عند البوابة الرئيسية لإدارة محلية في مدينة غالانـــــاي في منطقة محمد وهي منطقة قبلية شبه مستقلة تقع على الحدود الباكستانية الأفغانية.
وقالت خدمة العلاقات العامة الناطقة باسم الجيش الباكستــــاني، أن القوات أحبطت الهجوم وقتلت مفجرين عند البوابة الرئيسية من المبنى الحكومي.
وذكرت الخدمـــة، أن القوات تلقت تقــــــارير استخباراتية عن دخول مفجرين انتحاريين من أفغانستان.
وأفاد البيان أصدرته خدمة العلاقات العامة أن “انتحاريا فجر نفسه عندما تم رصده وقاومته قوات الأمن عن بوابة مكتب إدارة سياسية، بينما أطلق الحرس الرصاص على المفجر الآخر عند البوابة.”
وأضافت الخدمة، أن القوات بدأت عملية بحث وتحري في المنطقة بعد وقوع الحادث.
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