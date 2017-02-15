آخر تحديث : فبراير 15th, 2017 9:15 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

مقتــل 6 أشخــــــاص في تفجـــــير انتحاري بباكستــــــان

فبراير 15, 2017 دولي 0

مقتــل 6 أشخــــــاص في تفجـــــير انتحاري بباكستــــــان

لقي ستة أشخاص على الأقل من عناصر الأمن وانتحاريان حتفهم، إثر وقوع تفجير انتحاري استهدف مبنى حكوميـــــــا في إقليم محمد القبلي شمال غرب باكستان مس، وفـــقا لوسائل إعلام محلية ومسؤولين.
وذكرت المصادر، أن ستة من عناصر الأمن وانتحاريان قتلوا وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين بجروح عند وقــــــــوع تفجير عند البوابة الرئيسية لإدارة محلية في مدينة غالانـــــاي في منطقة محمد وهي منطقة قبلية شبه مستقلة تقع على الحدود الباكستانية الأفغانية.
وقالت خدمة العلاقات العامة الناطقة باسم الجيش الباكستــــاني، أن القوات أحبطت الهجوم وقتلت مفجرين عند البوابة الرئيسية من المبنى الحكومي.
وذكرت الخدمـــة، أن القوات تلقت تقــــــارير استخباراتية عن دخول مفجرين انتحاريين من أفغانستان.
وأفاد البيان أصدرته خدمة العلاقات العامة أن “انتحاريا فجر نفسه عندما تم رصده وقاومته قوات الأمن عن بوابة مكتب إدارة سياسية، بينما أطلق الحرس الرصاص على المفجر الآخر عند البوابة.”
وأضافت الخدمة، أن القوات بدأت عملية بحث وتحري في المنطقة بعد وقوع الحادث.
واج

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • pdf

    pdf

    فبراير 15, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 14, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 13, 2017
  • PDF

    PDF

    فبراير 12, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 11, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 11, 2017

همسات

رسالــــة عيـــــة إلـــــى عيســـى

رسالــــة عيـــــة إلـــــى عيســـى

فبراير 15, 2017 0

رد علي عية، إمام المسجد الكبير، على تصريحات وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، بخصوص ضرورة فتح كل إمام...
اقرأ المزيد
أين بوضياف مما يحدث في المسيلة؟

أين بوضياف مما يحدث في...

فبراير 15, 2017 0

حفصــــي مترجمـــــة

حفصــــي مترجمـــــة

فبراير 15, 2017 0

رغبــــــــــة مقـــــــدم

رغبــــــــــة...

فبراير 15, 2017 0

“تاج” .. الماء والهواء!

“تاج” .. الماء والهواء!

فبراير 15, 2017 0

عليـــوي يمــــدح الصحافيــــين

عليـــوي يمــــدح...

فبراير 14, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

فبراير 2017
س د ن ث ع خ ج
« يناير    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  