مقتــل 3 جنـود أتـراك بطـريق الخطـأ في سوريـا

في ضربات جوية روسية

قال الجيش التركي، إن ضربات جوية روسية قتلت بطريق الخطأ ثلاثة جنود أتراك، وأصابت 11 آخرين خلال عملية ضد الدولة الإسلامية في سوريا أول أمس، مما يسلط الضوء على خطر اندلاع اشتباكات غير مقصودة بين القوى الخارجية العديدة المشاركة في الصراع المستمر منذ ستة أعوام.

أضاف الجيش في بيان، “خلال عملية نفذتها طائرات روسيا الاتحادية ضد أهداف للدولة الإسلامية في منطقة عمليات درع الفرات في سوريا، سقطت قنبلة بطريق الخطأ على مبنى تستخدمه وحدات الجيش التركي.”وقال الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصل بنظيره التركي رجب طيب إردوغان، وقدم تعازيه وأنحى باللائمة في توجيه ضربة بطريق الخطأ على ضعف التنسيق بين موسكو وأنقرة.

وإلى جانب روسيا وتركيا، تشارك في الحرب جماعة حزب الله اللبنانية وفصائل مدعومة من إيران، بالإضافة إلى الدول أعضاء التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الدولة الإسلامية.

وروسيا حليف رئيسي للرئيس السوري بشار الأسد، في حين تدعم تركيا المعارضة التي تسعى للإطاحة به. وفي 2015 أسقطت تركيا طائرة حربية روسية، قالت إنها دخلت مجالها الجوي، رغم أن موسكو نفت حدوث ذلك.وتحسنت العلاقات بين البلدين بعد ذلك، وقال الكرملين في بيانه أول أمس، إن زعيمي البلدين اتفقا على تعزيز التنسيق العسكري ضد تنظيم الدولة الإسلامية.وقال مكتب رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، عبر له عن تعازيه في القتلى الأتراك أثناء اتصال هاتفي بحثا خلاله التعاون في محاربة الإرهاب.

وكالات