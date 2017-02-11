مقاتل في “داعش” يصبح أول أسترالي تسحب منه الجنسية

بموجب قوانين مكافحة الإرهاب

قالت صحيفة (ذا أستراليان) أمس، إن مقاتلا أستراليا في تنظيم الدولة الإسلامية يدعى خالد شروف، أصبح أول مواطن أسترالي مزدوج الجنسية تسحب منه الجنسية الأسترالية، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وتعيش أستراليا – الحليفة القوية للولايات المتحدة ومعركتها ضد الإسلاميين المتشددين في العراق وسوريا – حالة تأهب تحسبا لهجمات متطرفين إسلاميين بينهم متشددون يحملون جنسيتها وعادوا من القتال في الشرق الأوسط.

ويقضي قانون صدر عام2015، بأن أستراليا قد تسحب الجنسية من حاملي الجنسية المزدوجة، إذا ثبت أنهم شنوا أعمالا متشددة أو أنهم أعضاء في تنظيم محظور.

وأصبح اسم شروف، وهو ابن لمهاجرين لبنانيين معروفا في 2014، بعدما ظهرت صور له هو وابنه البالغ من العمر سبع سنوات، وهما يمسكان برؤوس مقطوعة لجنود سوريين، مما أثار غضبا عالميا.

وقال متحدث باسم إدارة الهجرة في أستراليا لـ”رويترز”، إن هناك مواطنا سحبت منه الجنسية، لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وكالات