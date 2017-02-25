مفارغ عمومية على طرق المدية.. ومديرية البيئة الغائب الأكبر

أحيــــاء المدينـــة وجـــل البلديـــات تغزوهــــا النفايـــــات

تعيش ولاية المدية على وقع انتشار فادح للمفارغ العمومية والمزابل الفوضوية نتيجة تسلط الإنسان وجشعه المتزايد متطاولا بذلك على كل ما هو طبيعي غير مبالي بنتيجة وعواقب أنانيته، حيث باتت مختلف النفايات “الديكور” اليومي للشوارع.

عبر سكان المدية عن استيائهم الشديد من تواجد المفارغ العمومية على حافة الطرق الولائية والوطنية التي أصبحت تسبب لهم الكثير من المتاعب، خاصة مستعملي الطريق الوطني رقم 18 ورقم واحد والطرق الولائية الأخرى، مما نـــتج عنه العديد من الحوادث المروّعة تسببت في بعض الأحيان في حدوث وفيات.

وأوضح المواطنون ومستعملو الطرق لـ«وقت الجزائر”، أن النفايات التي تحاصر الطرق تحولت مع مرور الوقت إلى خطر حقيقي في ظل انتشار الدخان السام الذي يغطي سماء الولاية، ما ضاعف من معاناة مرضى الجهاز التنفسي وكان سببا في حجب الرؤية، إلى جانب الانتشار الواسع للحيوانات المتشردة خاصة الكلاب والخنازير التي ألحقت الأذى بالمزارع القريبة من المفارغ، وكذا حودث المرور المميتة التي كان سببها المباشر المفارغ بعد دخانها الذي يحجب الرؤية خاصة في الليل، والمياه القذرة الصادرة منها تصبح زلجة بعد انخفاض درجة الحرارة والجليد المعروف بالولاية.



إعداد/ بلال موزاوي