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“مـــاني لا يعــانــي مـن أي مشـاكل في الركبـة”

فبراير 01, 2017 رياضة 0

“مـــاني لا يعــانــي مـن أي مشـاكل في الركبـة”

طمأن جماهير ليفربول بشأن إصابته، كلوب:

طمأن يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، جماهير فريقه بشأن إصابة المهاجم السنغالي ساديو ماني، مؤكدا أن اللاعب لا يعاني من أي مشاكل في الركبة.

تعرض ماني للإصابة أثناء إجراء عمليات الإحماء للدخول لمباراة تشيلسي في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي كبديل، بعدما قرر مدربه يورغن كلوب عدم الدفع به منذ البداية.
وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة “فور فور تو” العالمية: “لم أسأل عن الإصابة إلى الآن، ولكن عندما دخل إلى غرفة تغيير الملابس، قلت له يا إلهي ماذا حدث؟”. وأضاف كلوب: “ولكنه أجاب أن كل شيء يسير على ما يرام، وخضع لكمادات باردة وساخنة، ولم تكن هناك أي مشاكل”. وكان ليفربول قد تمكن من تحويل تأخره أمام تشيلسي بهدف إلى تعادل بنتيجة 1-1، ليحافظ على موقعه في المركز الرابع برصيد 46 نقطة، متأخرا بفارق عشر نقاط عن تشيلسي المتصدر.

م.نورالدين/الوكالات

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