مـــاكرون يشيــد بمـــتانة العلاقـــات بين الجــــزائر فرنســــا

اختتم زيارته بلقاء رئيس “الأفسيو” علي حداد

أكد المرشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية، ايمانويل ماكرون، أن الشراكات الاقتصادية القوية التي تربط الجزائر بفرنسا، تعكس بحد ذاتها مدى متانة العلاقات التي تعدت بدورها إلى مجالات أخرى كالسياسة والثقافة وحتى المستويات الفكرية.وأوضح ماكرون، أمس، على هامش لقائه برئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، بفندق الأوراسي بالعاصمة، أن اللقاء الذي جمعه بممثلي “افسيو”، سمح له بالتعرف أكثر على إمكانيات الجزائر، باعتبارها بوابة القارة الإفريقية، وكذا الحيوية والرغبة في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي بالاعتماد على المؤهلات والقدرات المتواجدة، مع محاولة استغلال “الرافعات” التي تساعد على تحقيق ذلك، منها الطريق العــــــابر للصحراء الذي من شأنه أن يساهم بدرجة كبيرة في تطوير اللوجستيك لبلوغ أسواق إفريقيا.وأضاف ماكرون، أن المشاريع التي تقوم بها فرنســـــا بالجزائر والفرص التي توفرها الأخيرة خاصة فيما يخص منـــــــاخ الأعمال، تمثل مرجعا هاما لتطوير الشراكات، خاصة في ظل الوضع الراهن الذي تعيشه الجزائر، بمحــــــاولة تنويع الاقتصاد والخروج من تبعية النفط، حيث تبقى مهمة فرنسا -حسبه- المساهمة في هذا التنويع واستغلال حيوية المستثمرين الجـــــزائريين، وعلى رأسهم منتدى رؤساء المؤسسات، مما سيسمح بخلق شراكات متينة في قطاعات عدة.وفي هذا الإطار، أشار ماكرون إلى مجموعة من المجالات التي تمثل أساس الاقتصاد، منها الرقمنة التي تعتبر فرنسا رائدة فيها، والتي يتطلب تطويرها استغلال الفرص السوقية المطروحة بين الجانبين من أجل بلوغ الهدف سويا، إضافة إلى مشـــــاريع الطاقات المتجددة، باعتبـــــــار أن الجزائر لديها كل المـــــــؤهلات لأن تصبح أول مصدر للطاقــــــات المتجددة في العــــــالم، وهو ما ستعمل فرنسا على استغلاله دون الإغفال على المشاريع الحيوية في مجــــــــالات البنى التحتية الصناعات الغذائية اللوجيتسك والبناء.من جهته، أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، أن لقاءه مع المرشح الفرنسي يعكس الاهتمام الذي يوليه لحجم الشراكات وتطوير العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا وكذا تقوية العلاقـــــــات بين المؤسسات الفرنسية والجزائرية في إطار رابح-رابح.وعن فحوى محــــــــادثاته مع ماكرون، أشار حداد إلى أنها تمحورت حول كيفية تطوير هذه الشراكة التي تمر حتما عبر المحور الجــــزائر فرنسا وجوهانسبورغ، باعتبار أن إفريقــــــيا هي سوق المستقبل، وهو ما فهمه القادة الأفــــــــــــارقة، حيث تبقى المؤسسات الجــــــزائرية بحاجة إلى الخبرة والتكنولوجيا الفرنسية، مع العمل على محاولة التقليل من البطالة والدفع بعجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام.

عبد المطلب.ع