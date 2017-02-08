مــرتــبــــة خـــامســة لأمــــــين بــلفــرار

تجمع برشلونة الدولي داخل القاعة

احتل العداء أمين بلفرار، المركز الخامس في تجمع برشلونة الدولي الذي أقيم أمسية أمس الأول، وذلك بعدما شارك في المنافسة ضمن سباق ال800 متر الذي يدخل في إطار تحضيراته المكثفة تحسبا للمواعيد الدولية المقبلة.

واجتاز بلفرار (26 سنة) المسافة في وقت قدره (1د و47 ثانية و74 جزءا)، وهو توقيت جيد للعداء الذي خاض بالمناسبة سباق ال800 متر، لكنه في العادة يشارك في سباقات الـ 1500 متر، فيما فاز بالسباق العداء البولني ادام سيزوت.

وبالإضافة إلى ممثلين عن العديد من الأندية الاسبانية، عرف السباق مشاركة بعض الرياضيين الأفارقة من الجزائر على غرار، أمين بلفرار، والتونسي عبد السلام ايوني، والكيني نيكولاس كيب كوض كيبلاغات. وعرب العداء الجزائري أمين بلفرار عن سعادته بالبداية القوية في هذا الموسم، وأنه اكتسب ثقة وخبرة جيدة في أول مشاركة له. وكان بلفرار قد وصل إلى الدور قبل النهائي رفقة ياسين حطحاط في ألعاب البرازيل الأولمبية الأخيرة.

نادية. غ