مــارادونـــا: “كـــرة القدم الأرجنتينية أصبحت مـحطمة”

اعتبر النجم الأرجنتيني السابق دييغو مارادونا أنّ كرة القدم في بلاده أصبحت محطمة، كما أبدى أسفه للوضع التي تمرّ به بسبب صعوبات اقتصادية وأزمات، وداعياً اللاعبين إلى تولي زمام المبادرة. وقال مارادونا في مقابلة مع صحيفة “كلارين” الأرجنتينية: “كرة القدم الأرجنتينية أصبحت محطمة، لقد دفنها غروندونا”، في إشارة إلى رئيس الاتحاد السابق خوليو غروندونا الذي سيطر على إدارة اللعبة طوال 35 عاماً، وتوفي في 2014. وتكافح كرة القدم الأرجنتينية منذ أشهر بسبب أزمة عميقة.

وشكل الاتحاد الدولي (فيفا) لجنة لإدارة شؤون الاتحاد الأرجنتيني (تنتهي مهمتهاً في 30 جوان المقبل) بعد عقود من الفساد تحت قيادة غروندونا الذي ذكر اسمه في فضائح الفساد التي طالت الاتحاد الدولي خلال الأشهر الماضية.

ولم تستأنف بطولة الأرجنتين لكرة القدم كما كان متوقعاً في السابع من فيفري، كما أن أندية عدة لم تدفع رواتب اللاعبين منذ أشهر. وانتقد مارادونا القرار الأخير للحكومة الأرجنتينية بعدم دعم بطولة الدوري مادياً عبر شراء حقوق البث التلفزيوني للمباريات، كما كانت تفعل منذ 2009.