مـحطات نقل بلا مقاييس، وفوضى مرورية لا مــتــنـاهــيــــة بسطـــيف

اختناق مرور لم يشهد له مثيل من قبل

يجمع الكثير من المواطنين بولاية بعاصمة الهضاب العليا، أن قطاع النقل هو الأكثر فوضى، والمتسبب الأول في الاختناق الذي تشهده عاصمة الولاية خاصة، كما أن المخطط الساري المفعول اليوم في قطاع النقل بسطيف أصبح لا يستجيب لمتطلبات

المواطنين في هذه الخدمة.

سواء فيما يخص خطوط النقل أو محطات النقل المنعدمة في معظم بلديات الولاية، وغياب الواقيات التي تحمي المسافرين من حر الصيف وبرد الشتاء وغيرها من المشاكل، وقبل الحديث عن وسائل النقل يجب أولا الإشارة إلى محطات النقل، حيث يشتكي المواطن من جهة والناقل من جهة أخرى من غياب محطات نقل محترمة عبر معظم بلديات الولاية، حيث يتحمل المواطن أمطار الشتاء وبرده وحر الصيف وغباره، ناهيك عن الفوضى الازدحام اليومي، كون معظم أماكن التوقف هي في الأصل طرق مخصصة للسير، حيث تتوفر ولاية سطيف على محطتين فقط لنقل المسافرين من صنف ‘’أ’’ بكل من عاصمة الولاية وبالعلمة، والتي تتوافق والشروط المطلوبة ولو جزئيا، لأن هذه المحطات أصبحت غير قادرة على استقبال العدد الكبير من المسافرين والحافلات، فالطاقة الحقيقية للمحطة البرية لنقل المسافرين بسطيف أضحت غير قادرة على تحمل الأعداد الهائلة من الحافلات، ورغم أن المحطة عرفت إجراءات ترقيعية من طرف شركة خاصة مؤخرا والتي تشرف على تسييرها، إلا أنها تعرف اكتظاظا كبيرا وأحيانا يصعب للمسافر أو حتى وسيلة النقل الحركة داخل المحطة مما يخلق فوضى كبيرة، ناهيك عن موقعها بمحاذاة الطريق المزدوج رقم 05 وتجد وسائل النقل صعوبة كبيرة في الدخول للمحطة وحتى في الخروج، وهي النقطة التي تصنفها مصالح الأمن ضمن النقاط السوداء في حوادث المرور، بسبب الخطورة الكبيرة التي يشكلها المدخل للمحطة وحوادث المرور الواقعة بهذا المكان، وهو ما يتطلب دراسة جدية من أجل البحث عن حلول وإيجاد طرق تسمح بدخول وسائل النقل وخروجها من المحطة دون أخطار على حياة المسافر وعلى المركبات.

وإذا كانت سطيف والعلمة وعين ولمان أسعفهم الحظ في إنجاز محطات نقل، فإن باقي دوائر الولاية ليست لها أمكنة محترمة للتوقف، على غرار عين الكبيرة، بوقاعة وعين أزال باعتبارها كبرى الدوائر على مستوى الولاية، رغم تزايد عدد الناقلين وعدد المسافرين، وأصبحت الأماكن المخصصة للتوقف لا تستجيب لأن تكون كذلك، كما ساهمت في الإزعاج والفوضى، أما باقي الدوائر فحالها كحال معظم البلديات فمنهم من خصص جزءا من الطريق الرئيسي كمكان للتوقف، وهذا الوضع لا يسهل عمليات التنظيم في قطاع النقل والاستغلال الأمثل، والتحكم في النشاط بصفة جيدة.

كما أن الكثير من نقاط التوقف تفتقد للواقيات التي من شأنها حماية المواطن من العوامل الطبيعية المختلفة، إضافة إلى غياب بعض الضروريات التي يحتاجها المسافر خاصة المراحيض والخاصة بالنساء بالدرجة الأولى، وهذا ما انزعج له الكثير من المسافرين وسبب لهم حرجا وفي انتظار مشروعي الترامواي ومحطة نقل المسافرين بالحاسي شرق الولاية، يبقى النقل ينتظر الكثير من التنظيم بالولاية.

سليم. خ