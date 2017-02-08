معركة جديدة بين كلوب وغوارديولا لخطف أوباميانغ

ينوي الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الدخول في معركة جديدة مع نظيره الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، للتوقيع مع مهاجم بوروسيا دورتموند، الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ.

كانت تقارير إنجليزية عديدة، أشارت، أول أمس الثلاثاء، إلى نية غوارديولا في تدعيم خط هجوم السيتيزينز، تحسبًا للرحيل المتوقع للأرجنتيني سرجيو أغويرو، في الصيف المقبل، مؤكدة أن غوارديولا يضع أوباميانغ كهدف أول.

وكشفت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، امس الأربعاء، أن ليفربول سيكون منافسًا قويًا لمانشتسر سيتي في الصفقة التي قد تحسم الصيف المقبل، خاصة وأن كلوب يرغب في التعاون مرة أخرى مع مهاجمه الذي وقع معه أثناء تدريبه لبوروسيا دورتموند.

وقالت الصحيفة، إن كلوب سيمول الصفقة عن طريق بيع مهاجمه دانييل ستوريدج، الذي يعيش فترة سيئة مع الريدز ولا يقدم مستوياته المعهودة، مقابل 40 مليون إسترليني، لصالح نادي وست هام.

وكان كلوب قد ساهم في انفجار موهبة أوباميانغ، حينما تعاقد معه في عام 2013، وضمه من فريق سانت إيتيان الفرنسي، ليلعب لصالح أسود الفيستفال. وتألق الدولي الغابوني، وخطف الأنظار بشدة، منذ بداية مسيرته مع دورتموند، وأحرز 94 هدفًا في 155 مباراة خاضها مع الفريق الألماني في جميع المسابقات. واختتمت الصحيفة، بتأكيد رغبة أوباميانغ، في الرحيل عن الدوري الألماني وخوض تجربة جديدة، في الموسم المقبل، وبالتحديد في الدوري الإنجليزي.

وقالت: “رغم أن عقد أوباميانغ يمتد إلى عام 2020 مع دورتموند، إلا إنه لم يخف رغبته في الرحيل، ولا سيما إلى البريمييرليغ”.

م.نورالدين/الوكالات