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معارضة فلكلورية

فبراير 15, 2017 في نفس الوقت 0

معارضة فلكلورية

كان من البديهي أن هيئة سياسية هجينة كتنسيقية المعارضة لن تدوم في الزمن طويلا، وبأنها ستنفجر مع أول امتحان حقيقي تواجهه، وقد كانت مســــــألة المشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة نقطة الصدام النهائي، الذي أجهض مساعي توحيد صفوف المعارضة في الجزائر.
لم يكن مقدرا لهذه التنسيقية أن تعمر كثيرا، لأنها جعلت من أسباب وجودها وتنوع تشكيلتها معاداة النظام فقط، ما أفرز لنا تحالفات غريبة بين أعداء الأمس، ومنحت لنا مشاهد سريالية لأشد الإسلاميين تطرفا يناقشون مستقبل البلد مع أشرس العلمانيين.
معاداة النظام قد تكون دعامة جيدة لتنظيم احتجاج عابر، أو تجمع شعبي محدود في الزمان والمكان، لكنها لا يمكن أن تخلق تحالفات منسجمة تكون على قدر تطلعات أصحابها، بخلق بديل للسلطة.
المشاركة في التشريعيات ليست بتلك القضية المصيرية، التي من شأنها نسف مجهودات مناضلين معارضين صادقين في نواياهم، ولكن من يمكن تسميتهم بـ“صقور“ التنسيقية تطرفوا كثيرا في نظرتهم الضيقة للأزمة، وإصرارهم على محاولات إحراج نظام لا يمكن إحراجه، من خلال مقاطعة موعد انتخابي، خاصة وأننا جميعا ندرك جيدا أن معظم المنخرطين في تنسيقية المعارضة لا يملكون قاعدة نضالية تسمح لهم بالتأثير في الشارع، باستثناء ربما „حمس“، الذي قرر من جهته المشاركة في الانتخابات المقبلة.
كيف يمكن إذن لمن لا يملك أي نفوذ شعبي وقدرات تجنيد أن يطالب بأرضية تغيير تلغي السلطة وتقصيها، وهو عاجز عن إجبارها على الجلوس معه في طاولة الحوار؟ ماذا بقي إذا لهذه التنسيقية من أدوات ضغط ومساومة؟ لا شيء يذكر، سوى بعض اللقاءات الفلكلورية المكللة ببيانات „شديدة اللهجة“ لا ترعب سوى أصحابها.
نسيم براهيمي

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