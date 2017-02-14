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مطالب بتوفير مضامير مطابقة للمقاييس لتعلم السياقة

فبراير 14, 2017 أخبار محلية 0

مطالب بتوفير مضامير مطابقة للمقاييس لتعلم السياقة

المتوفرة منها تنعدم فيها الشروط الضرورية

يشتكي أصحاب مدارس السياقة عبر بلديات ولاية برج بوعريريج من النقص الكبير في مضامير التدريب التي تسمح لهم بممارسة نشاطهم في أحسن الظروف وكذا التعلم الجيد للراغبين لنيل رخصة القيادة من خلال توفر مساحات متخصصة لتعلم أبجديات السياقة السليمة.

وأصبحت المضامير الحالية لا تلبي كل الاحتياجات، كما أنها غير مطابقة للمقاييس المعمول بها في هذا المجال، كما هو الشأن بالنسبة للمضمار المتواجد بالمخرج الشرقي بعاصمة الولاية الموجود بمحاذاة حديقة التسلية، والذي أصبح غير كاف بسبب ضيقها في ظل كثرة عدد المدارس من جهة وكذا إقبال عدد المترشحين على الامتحانات الخاصة برخص السياقة.
ونفس الوضع يعاني منه مضمار مدنية مجانة شمال برج بوعريريج الذي تنعدم فيه شروط التعلم وإجراء الامتحان، أما عن أماكن إجراء التدريبات فهي تقع في الطرق العامة التي لا تتوفر على متطلبات التدريب ناهيك عن المخاطر التي تحدق بالمتدربين جراء الازدحام والحركة المرورية المرتفعة الكبيرة التي تشهدها الأماكن التي يتدربون فيها، فيما يتعرض المتدربون إلى شتى الظروف المناخية المتقلبة كأشعة الشمس الحارقة وضرباتها القاتلة صيفا وزخات المطر والرياح شتاء مما يعيق الطرفين من أداء التدريبات في كثير من الأوقات وهو ما يجبر أصحاب المدارس على إلغاء حصص التدريب أو تغيير أوقاتها، مما يخلّف عراقيل ومشاكل للكثيرين من الممتحنين الذين تربطهم مشاغل ومواعيد مختلفة تجعلهم غير قادرين على التجمع في حصة تدريبية واحدة كما يجبر الكثيرون منهم على الغياب المتكرر، وأدت هذه العراقيل أصحاب المدارس إلى مطالبة الجهات المعنية بتخصيص مضامير وفق الضوابط القانونية وذلك في مختلف مناطق الولاية. من جهته، كشف مصدر من مديرية النقل أن هناك أزيد من 150 مدرسة لتعليم السياقة عبر 34 بلدية والولاية تتوفر على عشرة مراكز امتحان على غرار مركز امتحان بالبرج والعناصر ورأس الوادي وبلدية المنصورة وهي غير كافية.
ومن أجل ذلك تم برمجة مشروعين يتمثلان في إنجاز مركزين امتـــحان بالمعايير والمقاييس المعمول بها في عاصمة الولاية باعتـــبارها أكبر تجمع سكاني والمركز الثاني سيـــتم إنجازه في بلدية رأس الودي 40 كلم جنوب شرق برج بوعريريج باعتبارها ثاني أكبر تجمع سكاني والمديرية المعنية بصدد اختيار قطع أرض من أجل غرس المشروعين من أجل توفير الظروف المناسبة للممتحن وتحسين ظروف العمل لمدارس السياقة.

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