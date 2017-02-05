..مشروع لتصنيف مركب مدغاسن كفضاء مـحمي

يجري التحضير حاليا بمحافظة الغابات بولاية باتنة من أجل اقتراح تصنيف مركب المناطق الرطبة مدغاسن كفضاء محمي، حيث سيسلم الملف للجنة الولائية الخاصة بالفضاءات المحمية التي تم تنصيبها مؤخرا من طرف والي الولاية وقد تم إعداده بغية اقتراح تصنيف هذا المركب كمنطقة محمية على المستوى الوطني ومن ثم اقتراحها للتصنيف ضمن اتفاقية “رامسار” الدولية.

ويتكون مركب المناطق الرطبة مدغاسن الذي يتربع على حوالي 10 آلاف هكتار من عدة مناطق رطبة منها جندلي بالمعذر الذي يضم 3200 هكتار وشط قداين على حوالي 4 آلاف هكتار إلى جانب احتوائه على عدد هام من الأصناف النباتية والحيوانية ومنها المهددة بالانقراض ومنها الفستق الأطلسي وكذا آثار رومانية وكذا نوميدية ممثلة في الضريح الملكي النوميدي مدغاسن ببومية.

كما أضاف بأن ولاية باتنة ورغم غناها بالمناطق الرطبة بمختلف أنواعها فهي لا تتوفر حاليا على منطقة رطبة محمية خاصة بها وإنما تشترك مع ولاية المسيلة في شط الحضنة ومع ولاية سطيف في شط البيضاء المصنفين لكن لا يخضعان لتسييرها لذا هي تسعى لتصنيف مركب المناطق الرطبة مدغاسن الذي يمتد من بلدية المعذر ويمر بعين ياقوت وسريانة ولازرو وعين جاسر كفضاء محمي.

وقد شهدت المناطق الرطبة بولاية باتنة السنة الجارية عودة قوية لطائر النحام الوردي، فيما أحصت المصالح المختصة حوالي 2000 طائر موزعة على 20 نوعا من الطيور.

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