مشاريع لتحريك التنمية بدائرة حمام قرقور

الوالي يتفقد البعض منها ويلّح على تجسيدها في أقرب وقت

كشفت الزيارة الأخيرة التي قام بها والي ولاية سطيف، ناصر معسكري، إلى بلديتي دائرة حمام قرور عن حزمة من المشاريع التي من شأنها أن تحرك المشهد التنموي بهذه المنطقة التي ظلت لسنوات رهينة التخلف.

عاين المسؤول المذكور مشروع إنجاز 20 مسكنا اجتماعيا إيجاريا بقرية تازقارت، وكذا مشروع 30 مسكنا بقرية لمروج ببلدية ذراع قبيلة، حيث أكد على ضرورة تكملة ربط هذه السكنات بالشبكات المتبقية خاصة الكهرباء والغاز بالتنسيق مع مديرية سونلغاز، كما أعطى الوالي تعليمات لرئيس الدائرة للانطلاق في عملية دراسة ملفات طالبي السكن، وتحضير قائمة للمستفيدين مع توزيعها في أقرب الآجال، بعدها قام بزيارة مقر دار الشباب بقرية أولاد علي، أين ثمّن هذا المرفق الهام الذي من شأنه استقطاب عدد كبير من شباب المنطقة، وألّح على ضرورة الإسراع بفتحه أمام الشباب، ووضعه حيز الخدمة بعد ربطه بجميع الشبكات وتجهيزه من طرف مديرية الشباب والرياضة ووضعها تحت الخدمة للشباب في الأيام القليلة القادمة، وقد حظي مركز الأمومة والطفولة بقرية أولاد علي بنصيب من الزيارة، حيث وعد الوالي بتدعيم هذا المركز بعدد من القابلات التي ستتخرج نهاية شهر جويلية القادم من المعهد المتخصص للشبه الطبي.

قطاع الأشغال العمومية كان له نصيب أيضا من زيارة السيد الوالي، الذي تفقد مشروع منشأة فنية بواد بوسلام الرابط بين الطريق البلدي رقم 172 والطريق البلدي رقم 167، بعدها اتجه الوالي والوفد المرافق له إلى زيارة بلدية حمام قرقور واستهل زيارته باستلام مشروع الطريق البلدي الرابط بين قرية بوفروج وأولاد عياد على مسافة 3.2 كم، هذا الإنجاز ترك الارتياح الكبير لسكان المنطقة، ثم قام ذات المسؤول بزيارة مشروع 110 مسكن عمومي إيجاري بقرية إسحاق واستمع إلى عرض حول برنامج السكن الاجتماعي الايجاري على مستوى بلدية حمام قرقور، وبنفس القرية تم الوقوف على سير أشغال مشروع فرع الأشغال العمومية، إضافة إلى استلام مشروع إنجاز الساحة العمومية بذات القرية، هذا المشروع يدخل ضمن التهيئة الحضرية البلدية وأصبح فضاء للراحة المواطنين، بعدها قام بزيارة مشروع إنجاز بيت للشباب بحي الكرمة حيث أمر الوالي بوضعه حيز الخدمة شهر مارس القادم ولو جزئيا حتى يتسنى لشباب المنطقة الاستفادة من خدماته.

سليم. خ