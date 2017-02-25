مسيرة حاشدة للنقابات المستقلة بتيزي وزو

شعــــارات موحـــدة تطالـــب بإعـــادة النظـــر في قانــون التقاعــد

نظم صبيحة أمس بولاية تيزي وزو، 14 نقابة مستقلة من التكتل النقابي لمختلف القطاعات، مسيرة احتجاجية سلمية شارك فيها نحو 10 آلاف عامل جاءوا من ربوع الوطن، إلى جانب مشاركة حزبي “الأفافاس” و”الأرسيدي”،. المسيرة انطلقت من مقر البلدية القديم وجابت جل شوارع تيزي وزو، وصولا إلى مقر الولاية، أين اعتصم هؤلاء رافعين شعرات تندد بقانون العمل وقانون التقاعد النسبي، إلى جانب تدني أجور الطبقة العاملة التي لم تعد بمقدورها مجابهة ارتفاع الأسعار التي تعرفها الأسواق الجزائرية .

تحت شعارات موحدة باسم -لا لإلغاء التقاعد النسبي -نعم للعمل النقابي – قانون العمل طرد للكفاءات – وغيرها، جاب الآلاف من العمال شوارع الولاية وأكدوا أنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم، والحكومة مجبرة على فتح حوار بناء من أجل إيجاد حلول وسطية تخدم المواطن الجزائري وتراعي ظروفه الاجتماعية.

وقد نددت النقابات بالتصريحات الأخيرة التي جاءت على لسان رئيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي سعيد، الذي صرح بوجود أيادي أجنبية تسعى لاستخدام النقابات لضرب استقرار الوطن، وردا على هذه التصريحات، قال ممثلي النقابات، إن “هذه المسيرة هي عبارة صرخة نابعة من الشارع الجزائري وهي من أفواه وأبناء الجزائر، الذين أثقل الفقر والحرمان كاهلهم”، راجين من الحكومة “إعادة النظر في القوانين التي تضرب الجزائريين في الصميم”.

وأكد المكلف بالإعلام لنقابة “انباف”، جيلالي بلخير، خلال كلمته، أن “المسيرة هي رسالة للحكومة الجزائرية والرأي العام”، مشيرا إلى أن “التكتل النقابي لن يتراجع عن مطالبه، وعلى الحكومة أن تراجع قراراتها التعسفية اتجاه العمال”، قائلا إن “الحكومة تعمدت استفزاز القاعدة العمالية”، مشيرا إلى أن “المسيرة التي جاءت من ولاية تيزي وزو، هي رسالة للحكومة من الولاية الثالثة المناضلة والرائدة في تاريخ النقابات”.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن مطالبهم تتلخص في ثلاث نقاط، أولها سحب قانون الذي وصفه بقانون العار المتضمن التقاعد النسبي 16/15الصادر 31 /12 /2016، إلى جانب إشراك النقابات المستقلة في كل مراحل مناقشة قانون العمل، مؤكدا أن هذا القانون قانون حقرة والظلم تودي بالعمال إلى الجحيم والفقر، فيما المطلب الثالث تلخص في تحسين ومراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، مع الزيادات التي تشهدها أسعار المواد الغذائية .

وبلغة سخط وغضب كبيرين، أضاف المنسق الوطني لنقابة “الكنابست” سليم وليد، أن “المسيرة دليل على إرادة ومطلب موحدة لممثلي العمال المجندين لحماية القدرة الشرائية وإشراك النقابات في القرارات الحكومية”.

وفي ذات الشأن، قال صايق زيري، رئيس النقابة الوطنية للتربية والتكوين، مسيرة اليوم مسيرة تاريخية، نريد أن ندافع عن الحقوق المسلوبة، والمسيرة هي خير تعبير على رفض القرارات الفوقية للحكومة وتعبير على مطالب العمال ومكاسبهم .

هذا، في الوقت الذي أكد مسعود بوديبة الناطق الرسمي لنقابة كنابست، أن الاعتصام الوطني وتجمع تيزي وزو هو خير دليل على أن العمال الجزائريين رافضين سياسات الحكومة الجائرة التي ساهمت في انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار ويجب أن تراجع الوضع وتسمع أصوات النقابات، مؤكدا أن العمل النقابي مستمر لتحسين وضعية العمال والدفاع عن مشاعره ووضع حد للقوانين الجائرة المسلطة ضده.

هذا في الوقت الذي أكد المحتجون الذهاب بعيدا في حال لم تستجب السلطات لكافة مطالب النقابات والنظر في القوانين الظالمة في حق العمال، مشيرين إلى أن اجتماعا سيقام يوم 4 مارس وسيحدد المرحلة والإجراءات التي سيتخذها التكتل بعد هذه المسيرة .



صليحة.ب