مسلســـــل إقــــــــــالات جـــــــديدة في “الجــــــــوية الجـــــــزائرية”

طلعـي يشن حملة تطهـير في صفوف الشركـة

توعد وزير الأشغال العمومية والنقل، بوجمعة طلعي، بمواصلة مسلسل الإقالات على مستوى الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية، بغية تحسين خدمات الشركة واحترام قوانين الطيران العالمية المرتبطة أساسا بأمن المسافرين.

قال أمس بوجمعة طلعي، خلال نزوله ضيفا على فورم الإذاعة الوطنية، إن إقالة الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، عبدو بودربالة، هو أمر عادي ولم يكن داعيا للضجة التي أثيرت حول هذا الموضوع، مؤكدا أن تنصيب المدير الجديد، جاء بناء على أنه ابن الشركة، ويعرف كل تفاصيلها، متوعدا بإحداث تغييرات في بعض المسؤولين في القريب العاجل، بهدف تحسين مستوى الشركة التي يشتكي المسافرون دائما من خدماتها .وأردف ضيف الإذاعة، أنه حان الوقت للصرامة والجد، من أجل حماية الشركة، معترفا في نفس الوقت بوجود أكفاء من مسؤولي في الصيانة وحتى الطيارين في شركة الخطوط الجوية الجزائرية، غير أنهم يحتاجون لنظام وصرامة في التعامل من أجل تحسين خدماتها، حسب طلعي.

كما تحدث وزير الأشغال العمومية والنقل، عن مخطط في الشركة الوطنية للسكة الحديدية، بالتنسيق مع شركة فرنسية، والمتمثل في تركيب عربات القطارات في الجزائر، لاسيما وأن حركة سير القطارات تعرف حيوية ونشاط كبير، إلا أن 50 بالمائة من زبائنها من تدفع ثمن تذاكرها.وبخصوص توسيع شبكة الطرقات السريعة، وإتمام المشاريع المتوقفة، أكد طلعي، أن طريق السيار لم تنته أشغاله بعد، كمــــــا أنه بقي شطر 84 كلم، وهذا بعد نشوب خلافات مع الشركة اليــــــــابانية، إلا أنها توصلت أخيرا إلى اتفاق، وستعاود الأشغـــــال الانطلاق بداية من السداسي الأول أو الثاني، حيث سيستغرق مدة 18 شهرا على الأقل، مؤكدا أن البنية التحتية هامة جدا للجزائر، مشيرا إلى أنه سوف يتم فتح مطاعم وفنادق عن طريق “الأونساج”، مما سيساهم في القضاء على البطالة وفتح مناصب شغل للشباب.

وفي ذات السياق، كشف الوزير عن أكبر ميناء في إفريقـــــيا الموجود في شرشال، مـــــؤكدا أن هيئته انتهت من الدراسات الأولية، حيث سيكون جــــاهزا للانطلاق في الأشغال قبــــل السداسي الثاني، في حال ضبطت الإدارة كل أمورها الإداريـــــة، مشيرا إلى أن هذا الميناء يلعب دورا كبيــــــرا في نقل البضـــــائع، لاسيما وأن النقل البحري يعرف مشاكل كبيرة في الجزائر، بسبب عدم وجود إمكـــــــانيات، المتمثلة في البواخر، داعيا إلى التنسيق مع شركات أجنبية من أجل كراء البواخر، لتغطية على الأقل 30 بالمائة من احتياجاتنا.

وتطرق ضيف الإذاعة، إلى مشاكل النقل البري الحضري وشبه الحضري، مؤكدا أن أغلب الحافلات قديمة ويجب تجديدها، ولذات الغرض، كشف عن خط حافلات عصرية بين وسط العاصمة والمطـــار الدولي، كما فتـــــح الوزير النــــــار على سيارات الأجــــــــرة غير شرعية “الكلونديستان،” التي قال إنها لا تحترم شروط المهنة وتخلق فوضى، مؤكدا أن هيئته اجتمعت مع نقابـــــات سيارات الأجرة واتفقت على دفتر شروط جديد، ينص على ضرورة تكوين سائقي الأجرة وتوحيد لون السيارات، وهذا من أجل تحسين الخدمات للزبائن.وبخـــــصوص الازدحام الذي تعاني منه العاصمة، كشف الوزير، عن مشروع بالتنسيق مع شركة إســــبانيا، عن طريق وضــــع جهاز أوتوماتيكي لتنظيم حركة المرور، للقضاء على هذا المشكل.

كما ذكر طلعي، عن إمكــانية نقل الحجــــــــاج عن طــــــريق فتح خط بحري، بين مديـــنة عــنابة وذمام، حيث تتم الدراسة حاليا، حول فتـــــــــــح هذا الخط لنقل البضائع، غير مستبعد أنه سوف يتم نقل الحجاج الجزائريين في القريب العاجل، لاسيما وأن الرحلة تستغرق أسبوعا فقط.

صبرينة دلومي