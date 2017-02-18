مستهلكون متخوّفون من ارتفاع أسعار الحليب

أنباء عن بلوغه 90 دج للتر الواحد

يعيش المستهلك الجزائري حالة من الترقب بعدما تم الإعلان عن رفع أسعار الحليب والتي كانت مقننة بعد قرار إعادة تعلبيها واستبدال الأكياس البلاستيكية بالعلب الكرتونية، وبالرغم من تطمينات المسؤولين عن أن الأسعار لن تعرف ارتفاعا كبيرا، إلا أن ذلك لم يمنع تسرب بعض الإشاعات والتي ترجّح بلوغ سعر اللتر الواحد 90 دج.

أبدى العديد من المستهلكين تخوفهم من ارتفاع أسعار الحليب التي كانت فيما سبق مقننة إلا أنه وبسبب قرار إعادة تعبئته كان لابد من رفع الأسعار الأمر الذي استغله بعض التجار من أجل الترويج لبعض الشائعات التي مفادها أن الأسعار ستضاعف.

في هذا الشأن، تقول الحاجة „مليكة“ إنها تفاجأت عند سماعها عن خبر ارتفاع أسعار الحليب خاصة وأنه يعتبر مادة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، وازداد خوفها عندما أكد لها أحد الباعة أن سعر اللتر الواحد من الحليب سيصل إلى حوالي 90 دج، مضيفة: „لا يمكن للزوالي أن يشرب الحليب في حالة ما كانت هذه المعلومة صحيحة، فناهيك عن ارتفاع أسعار الخضر والفواكه على غرار الموز سيرتفع سعر الحليب، هذا أمر غير مقبول“.

أما „رؤوف“ فاعتبر أن الزيادات في سعر الحليب أمر منطقي لكن إذا لم يكن السعر مبالغا فيه، خاصة وأن هناك من يرجح إلى أن الأسعار ستعرف ارتفاعا كبيرا مقارنة بالسعر الحالي، مضيفا في السياق ذاته: „إن التعليب يستلزم زيادة في الأسعار لكن إذا ما تم فرض زيادات منطقية، والتي من شأنها أن تساعد المواطن البسيط لأنه لا يمكن أن يتحمّل ارتفاع سعره هو الآخر، لكن الشيء الذي يبعث على التفاؤل هو التخلص من الأكياس البلاستيكية التي تسبب الأمراض إضافة إلى أنها غير عملية ويمكن أن تتمزق في أي لحظة“.

من جانبها، قالت „مريم“ يتم تداول معلومات حول ارتفاع أسعار الحليب في مارس المقبل وقد تصل إلى ضعف المبلغ الحالي، الأمر الذي يخيف المواطن البسيط، خاصة وأن مادة الحليب لا يمكن الاستغناء عنها لاسيما بالنسبة للعائلات الكبيرة.

تصريحات تفنّد الإشاعات

أوضح المدير التجاري لمركب الحليب ببئر خادم، محمد سعيدي، في تصريح سابق للإذاعة الوطنية أن كل الإجراءات تم اتخاذها للبدء في تسويق الحليب بالعلب الكرتونية اعتبارا من مارس المقبل، حيث سيتم تسويق 100 ألف علبة خلال المرحلة الأولى، على أن تعمم العملية لاحقا على المستوى الوطني.

فيما أكد رئيس اللجنة المهنية للحليب، محمود بن شاقور، أنه سيتم التخلي على تعبئة الحليب في الأكياس واللجوء إلى تعبئته في علب كرتونية ابتداء من مارس القادم، كاشفا أنه سينجم عن ذلك ارتفاع في سعر الحليب المدعوم بما يتراوح ما بين 5 إلى 8 دج، التصريح الذي يفند الإشاعة التي مفادها أن الأسعار ستعرف ارتفاعا كبيرا ويقطع الشك باليقين.



فلة.ز