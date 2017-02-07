مساهـل يؤكــد التــزام الجزائـــر بالتسوية السياسية للأزمة في ليبيا

عقــــب لقائــــه بوفــــد ليبـــي هــــام

أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، أمس، التزام الجزائر بمواصلة جهودها الرامية إلى دعم المسار الأممي من اجل التسوية السياسية للأزمة في ليبيا.

بحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإنه عقب لقاء مع وفد ليبي هام يمثل تحالف الأحزاب السياسية الليبية بقيادة علي بشير زويك، أكد مساهل “استعداد بلادنا لمواصلة جهودها الرامية إلى دعم المسار الأممي، من أجل تسوية الأزمة الليبية”.

من جهة أخرى ذكر الوزير بـ”أساسيات الموقف الثابت للجزائر، التي تسعى من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للازمة في ليبيا، من خلال حوار وطني يشمل جميع الأطراف الليبية بعيدا عن كل تدخل خارجي”، بحسب نفس البيان.

ويأتي هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار المشاورات مع الأطراف والشخصيات والقادة السياسيين الليبيين حول التطورات الأخيرة للوضع في ليبيا، لاسيما على الصعيد السياسي والأمني، بمبادرة من هيئة الأمم المتحدة بعد اللقاءات الأخيرة المنظمة على ضوء جهود الجزائر من اجل الحوار الليبي. كما تمحورت المحادثات حول “آفاق توسيع الحوار الليبي إلى الفاعلين المؤثرين على الساحة السياسية الليبية، من أجل إيجاد حل سياسي توافقي ومستديم، بهدف التوصل إلى توافق قوي ومصالحة وطنية” يضيف ذات المصدر. وخلص البيان انه من جهتهم “قدم أعضاء الوفد الليبي، الذين أشادوا بجهود الجزائر من أجل التوصل إلى التسوية السياسية في إطار الاتفاق الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015، عرضا حول الوضع السائد في بلدهم”.

نسرين.ف