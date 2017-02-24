مساعي القضاء على الحظائر العشوائية تتحول إلى تقنينها

1273 محضر رسمي ضد مخالفين للتعليمات

تم تدوين ما يزيد عن 1273 محضر رسمي للمخالفين لمخطط مكافحة الحظائر العشوائية في إطار لإعادة استرجاع جميع الحظائر وتنظيمها وفق القوانين المنصوص عليها، من اجل تحصيل مداخيل جبائية تعود بالمنفعة على البلدية لدفع عجلة التنمية بدل انتظار تمويلها من الخزينة العمومية.

وأكد والي العاصمة، عبد القادر زوخ، في آخر تصريحات له، أن مصالح الأمن ودوريات المصالح لولاية الجزائر العاصمة تعمل وفقا للتعليمات وتطبيقا لإستراتيجية استرجاع كافة البنايات والمساحات المستغلة التي طالها مخطط الترحيل بهدف إعادة بعث النشاط بها وتحويلها لمشاريع استثمارية عقب مخطط الترحيل تطبيقا للتعليمة الوزارية الصادرة سنة 2013 عن إحصاء أزيد من 1272 حظيرة غير شرعية ينشط أصحابها تحت طائلة التهديد بهدف الربح السريع، وهو الأمر الذي دفع بالجهات المسؤولة بالتنسيق مع المصالح الأمنية إلى إنجاح مخطط الداخلية الرامي لإعادة تحريك كافة الجوانب التي تسمح بخلق مداخيل جبائية إضافية بعيدا عن التمويل الحكومي.

وقد دعا المسؤول الأول عن عاصمة البلاد الشباب من أجل التقدم إلى مختلف المصالح من أجل فتح حظائر ومواقف قانونية للمواطنين، والالتزام بكافة القواعد والامتثال للتنظيم من أجل القضاء على الازدحام المروري في الشوارع الكبرى من أجل مشكلة الركن العشوائي.

وقد تم بالتنسيق مع المصالح المحلية إنشاء لجان مختصة مختلطة دائمة لتقنين النشاط والتحكم في الوضع في الحالات الظرفية التي تكثر فيها مثل هذه التجاوزات عبر الولايات الكبرى خاصة الساحلية منها التي تعرف توافدا كبيرا للسياح بفصل الصيف والتي تنطلق من عاصمة البلاد قبل أن يتم تعميمها على باقي الولايات الأخرى.

وتلك اللجان المختصة “مختلطة” تشرف على عملية تقنين ممارسة نشاط الحظائر السيارات بمقابل مادي على مستوى البلديات، حيث أشرفت مصالح الأمن الحضري منذ 2013 على إحصاء الحظائر التي تنشط بطريقة غير قانونية وأهم النقاط السوداء بالعاصمة للقضاء عليها بهدف إنجاح المخطط الولائي الذي ألزم مسيرو الحظائر غير الشرعية على حيازة تراخيص لممارسة نشاطهم بصفة قانونية من قبل مصالح البلدية بعد أن يكونوا قد صرحوا بنشاطهم لدى مصالح الأمن لتحديد مسؤولياتهم، ويتم في العديد من الحالات رفض طلب الحصول على رخصة لتسيير الحظيرة بسبب غياب الأهلية لمزاولتها كونه مسبوق قضائيا، ويشترط على مسيري الحظائر الذين يتم منحهم تصاريح بوضع شارة وصدرية خاصة بمزاولة نشاطهم وتذاكر تحدد التسعيرة، حيث يتم إلغاء ترخيص الاستغلال القانوني للحظيرة في حال إثبات تقارير مصالح الأمن عرقلة موقعها لحركة المرور لأي نشاط تجاري أو اقتصادي للأشخاص، أو بإمكان رئيس البلدية إلغاء القرار بسبب استخدام مسير الحظيرة للعنف والتجاوز ضد المواطنين.

وقد سمحت تعليمة القضاء على الحظائر العشوائية بالعاصمة بتقنين العملية خاصة أمام التوسع الكبير لممارسة نشاط الحظائر غير الشرعية لضمان حقوق مستعملي الطريق، وتحدد بموجبها مسؤولية ممارسي النشاط بغية وضع حد للتوسع غير القانوني وتحديد الأطراف المسؤولة عن متابعة الظاهرة.

نادية. ب