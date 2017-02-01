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مرضى يفرون من الأطباء بسطيف!

فبراير 01, 2017 همسات 0

مرضى يفرون من الأطباء بسطيف!

يصاب المرضى المتوجهون إلى مستشفى “سعادنة عبد النور” بسطيف، بالذعر في حال قدومهم إلى قسم الاستعجالات، وتزداد متاعبهم في حالة مصادفتهم بعض الأطباء، الذين قالوا عنهم بأنهم أضحوا من “أبغض” الأطباء إلى قلوبهم، حتى أن الكثيرين يسارعون إلى مغادرة المصلحة لمجرد علمهم بوجود أحد هؤلاء الأطباء، وسبب هذا الكره، الذي زرع بين “حكماء” المجتمع وضعفائه المرضى، هو وصول بعض الأطباء لدرجة سب المرضى والدخول معهم في مشادة، ما يجعل الأطفال يصابون بالذعر، وينخرطون في نوبات بكاء مترجين أوليائهم إعادتهم إلى المنزل.

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