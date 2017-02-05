آخر تحديث : فبراير 5th, 2017 9:11 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

“مرتـاحون لمــــا خلصت إليه مفاوضات السوريـــين في أستــانة”

فبراير 05, 2017 دولي 0

“مرتـاحون لمــــا خلصت إليه مفاوضات السوريـــين في أستــانة”

وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف:

أعرب وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، عن ارتياح موسكو لما خلُصت إليه مفاوضات أستانة بشأن الأزمة السورية، مؤكدا أنها مثلت خطوة نوعية جديدة في رفد جهود التسوية السورية.ونقل موقع “روسيا اليوم” عنه القول: “ما ميز مفاوضات أستانة، هو جلوس ممثلي الحكومة والمعارضة المسلحة السوريين، وللمرة الأولى منذ اندلاع النزاع السوري على طاولة واحدة، وذلك بعد نأي تام للمعارضة عن أي اتصال مع الحكومة وجميع العمليات المرتبطة بالتفاوض حول مستقبل سورية”.وأشار إلى أنه ورغم تمسك الطرفين السوريين بمواقفهما المعروفة، إلا أنهما “أبديا استعدادهما للحوار عبر الوسطاء أولا، وللاتصالات المباشرة كما يأمل الجميع لاحقا”.
وكالات

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • pdf

    pdf

    فبراير 05, 2017
  • PDF

    PDF

    فبراير 04, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 03, 2017
  • PDF

    PDF

    فبراير 01, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 31, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 30, 2017

همسات

صالحي ترافع من أجل مواطني تيسمسيلت

صالحي ترافع من أجل مواطني تيسمسيلت

فبراير 05, 2017 0

رفعت رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي، انشغالات مواطني ولاية تيسمسيلت، بعد زيارتها الأخيرة لأحد الأحياء...
اقرأ المزيد
بـــن غبريـــت مطلوبـــة بإيليـــزي

بـــن غبريـــت مطلوبـــة...

فبراير 05, 2017 0

بــــراف نائـــبـــــا للرئيــــس الإيفواري

بــــراف نائـــبـــــا...

فبراير 05, 2017 0

المطالعـــة داخـــل ثلاجـــة!

المطالعـــة داخـــل...

فبراير 05, 2017 0

فلـة الجزائريـة تلجـأ للشرطــة

فلـة الجزائريـة تلجـأ...

فبراير 04, 2017 0

ولد علي يطلب من روراوة الاعتذار

ولد علي يطلب من روراوة...

فبراير 04, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

فبراير 2017
س د ن ث ع خ ج
« يناير    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  