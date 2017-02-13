مديريــــــــة أمـــــــلاك الدولـــــــــة تحتجـــز27 ألــــف ملف للاستثمـــــار

اتهم مافيا بالمتاجرة في الأعلاف، عليوي:

اتهم الأمين العام للاتحاد العام الوطني للفلاحين الجزائريين، عليوى محمد، بعض الأطراف التي لا تنتمي لقطاع الفلاحة، لا من بعيد ولا من قريب، والتي قال إنها تنافس الفلاحين والموالين وتحتكر تجارة مادة “الشعير” بالأسواق، كما فتح النار على مديرية أملاك الدولة، التي قال إنها تمارس سياسة البيروقراطية ضد الفلاحين.

قال أمس عليوى محمد، خلال تنشيطه ندوة صحفية بمنتدى يومية الحوار بالعاصمة، إن هناك أشخاص ليس لهم أي علاقة بقطاع الفلاحة ينافسون الموالين والفلاحين في تجارة مادة الشعير، واصفا إياهم بـ”المافيا”، لاسيما وأنهم قاموا بوضع مواد خطيرة في الأعلاف، من أجل تسمينها وبيعها للجزارين، خاصة وأن الأعلاف في الوقت الراهن ناقصة، بسبب الاضطرابات الجوية التي عرفتها أغلب ولايات الوطن مؤخرا.وفتح ضيف الحوار النار على مديرية أملاك الدولة، متهما إياها بانتهاج سياسة المحاباة والبيروقراطية، اتجاه ملفات الفلاحين العالقة منذ سنة 2010، مؤكدا وجود 27 ألف ملف ينتظر وصل من المديرية لضمان عقد الامتياز ولا يزال يئن تحت أطراف الإدارة، التي تأبى أن تقوم بمهامها اتجاه الفلاح الذي يدفع ضريبة البيروقراطية التي تنتهجها مديرية أملاك الدولة اتجاه ملفاتهم، وطالب الأمين العام للاتحاد العام الوطني للفلاحين الجزائريين، عليوى محمد، الوزير الأول عبد المالك سلال، بالتدخل العاجل لتسوية ملف هؤلاء الفلاحين، بدل وزير الفلاحة، الذي لم يستطيع حل هذا الملف الذي يؤرق الفلاحين منذ 7 سنوات.

وتحدث عليوي، عن المشاكل التي يعاني منها الفلاحين، قائلا في هذا الصدد: “الفلاح سواء سقطت الأمطار أم لا، فهو دائما في مشكل نتيجة عــــــدم وجود إمكانيات في هذا القطاع الهام والفلاح دائما مهدد بالخسارة”.

وحسب الأمين العام للاتحاد العام الوطني للفلاحين الجزائريين، فإن الفلاح سيتكبد خسائر كبيرة في حال لم تتساقط كميات معتبرة من الأمطار، خلال شهري مارس وأفريل، بالرغم من تساقط كميات معتبرة في هذا الموسم.

كما تطرق عليوي لقضية الزيوت، التي قال إنه توجد كمية كبيرة منها لم تسوق بسبب استيراد الزيوت بشكل كبير من الخارج، مطالبا في نفس الوقت حماية الإنتاج الوطني وتسويقه من أجل تحسين الاقتصاد الوطني.

وعاد عليوي للحديث عن مشاكل الفلاحين، قائلا “إن هؤلاء حقوقهم مهضومة وظروفهم في القطاع صعبة جدا”، مؤكدا وجود 10 ملايــــــــين هكتار، يستغل منها فقط 4 ملايين هكتار ومخصصة للحبوب.

وانتقد ذات المتحدث تشغيل الشباب في إطار “الأونساج”، التي تمنح للشباب مؤسسات مصغرة في المــــــدن، في حين كان من المفروض منح لشباب الريف قطع أراضي فلاحية، قال إنها أصبحت بورا.

صبرينة دلومي