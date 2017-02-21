مديرية النقل بالعاصمة توجه إعذارات لـ5 آلاف ناقل

وضع 500 إشارة مرور من أجل تنظيم القطاع

تعمل مديرية النقل بالعاصمة على ضبط القطاع من خلال تنصيب 500 إشارة مرورية وتوسعة لجميع الطرقات، إضافة إلى إعادة الناقلين لوضعيتهم القانونية ومركباتهم، وبعث إعذارات تنتهي بسحب رخص السياقة حفاظا على سلامة المسافرين خاصة بعد تسجيل تجاوزات في حق المواطن.

وقد تم تطبيقا لتعليمات والي العاصمة عبد القادر زوخ، لقاء نقابي بين مديرية النقل والنقابة الوطنية للناقلين الخواص أين خلص لوضع جملة من النقاط، تهدف لتنظيم الحركة المرورية وكذا ضبط القطاع خاصة من الفوضى التي يعرفها القطاع في عاصمة البلاد، وإتباعا لإستراتيجية المصالح الولائية الرامية لتنظيمه وإصلاحه والقضاء على الأزمة المرورية الحادة التي تندرج في إطار الشراكة الأجنبية الاسبانية الجزائرية المختلطة للتكفل بالحركة المروية ومحاور الطرقات الكبرى من خلال العمل على إنشاء طرق مزدوجة، وتوسيع الأحادية منها وخلق فرعية أيضا بين الأحياء لتفادي غلق الرئيسية منها.

وقد عملت مديرية النقل على استدعاء الناقلين الخواص من خلال إرسال إعذارات لأكثر من 5000 ناقل لإعادة النظر في مركباتهم وإصلاحها تماشيا مع القانون المروري الجديد، وحفاظا على السلامة المرورية، حيث تم منحهم مهلة زمنية لإعادة تنظيم وضعيتهم ووسائل نقلهم، حيث في حال عدم الخضوع للإجراءات المتبعة سيتم السحب الفوري لرخص السياقة قبل المتابعات القضائية.

واتبعت المصالح الولائية إستراتيجية تنظيم الحركة المرورية بالعاصمة، سيما وأنه تم تسجيل دخول 3 ملايين سيارة يوميا للعاصمة، الأمر الذي يخلق زحمة سير، حيث تم تنصيب ما لا يقل عن 500 إشارة مرور ضوئية إلى جانب العمل على توسعة كافة الطرقات وخلق ازدواجية منها وتهيئة الفرعية والرئيسية مع العمل على خلق الطرق الفرعية بين البلديات والأحياء التي تساهم بـ50 بالمائة من القضاء على الأزمة المرورية التي أصبحت العائق الأكبر منذ سنوات، ما جعل ولاية الجزائر تلجأ للشراكة الجزائرية الإسبانية التي انطلقت منذ مدة في عملها، ناهيك عن العمل على تدعيم النقل الجماعي بحافلات “الايتوزا” وفتح المجال للخواص لمضاعفة خطوط النقل من خلال استدعاء رؤساء البلديات للبحث عن متعاملين جدد.

في سياق متصل، سيتم الأخذ بعين الاعتبار وجود وسائل النقل على مستوى الأحياء السكنية الجديدة التي تعاني من العزلة على غرار سيدي أمحمد، وسيدي لخضر ببئر توتة، وخرايسية، وخاصة حي “400 مسكن” أول نوفمبر بالرحمانية، سيما وأن حافلات النقل الحضري وشبه الحضري “ايتوزا” لا تكفي مقارنة بالعدد الكبير للمواطنين المتواجدين بالأحياء الخضراء السكنية الجديدة.

نادية بوطويل