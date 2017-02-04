محـل أم مقـــرّ؟

آخر تحديث : فبراير 4th, 2017 8:28 مساءً
فبراير 04, 2017 Wakteldjazair همسات 0
استغرب من حضر أمس، مراسم “تدشين” المقر الولائي الجديد لحزب الجبهة الوطنية الجزائرية “أفانا”، من “المحل” الذي افتتح في حي رابية الطاهر بباب الزوار بالعاصمة، ورفعت عليه لافتة كبيرة كتب عليها “المقر الولائي للجبهة الوطنية الجزائرية”، حيث علق أحد “الفضوليين”، قائلا “هذا محل بيع زلابية أو غرانطيطة”، غير أن الواقع أن المحل الذي يتوسط محلات تجارية، لم يكف بضعة مناضلين وصحافيين، حيث اضطر الكثير من المنتمين للحزب إلى الوقوف خارجا، ووضع مكتب قبالة الباب جلس عليه رئيس الحزب موسى تواتي، أما بعضهم فقال إن هذا من نتائج “قطع” المال عن أحزاب تصر على ممارسة السياسة.
فبراير 04, 2017 0تعتبر النجمة فلة الجزائرية من أكثر الفنانات اللاتي يتعرضن للهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدو أن فلة...
فبراير 04, 2017 0
فبراير 04, 2017 0
فبراير 01, 2017 0
فبراير 01, 2017 0
فبراير 01, 2017 0
فبراير 04, 2017 0رئيس جمعية أولياء التلاميذ،...
فبراير 04, 2017 0رئيس مجلس ثانويات الجزائر،...
يناير 30, 2017 0الأمين العام للاتحاد العام...
يناير 28, 2017 0المتخصصة في القانون الدستوري،...
فبراير 04, 2017 0فتحت تجربة إيران إطلاق صاروخ...
فبراير 01, 2017 0ترامب يصدر قانونا بطرد المسلمين...
يناير 30, 2017 0أدّى إصدار الرئيس الأمريكي...
يناير 29, 2017 0ما زالت أنفاق المقاومة...
أكتوبر 10, 2016 1تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 09, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 08, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...