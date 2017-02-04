محـل أم مقـــرّ؟

استغرب من حضر أمس، مراسم “تدشين” المقر الولائي الجديد لحزب الجبهة الوطنية الجزائرية “أفانا”، من “المحل” الذي افتتح في حي رابية الطاهر بباب الزوار بالعاصمة، ورفعت عليه لافتة كبيرة كتب عليها “المقر الولائي للجبهة الوطنية الجزائرية”، حيث علق أحد “الفضوليين”، قائلا “هذا محل بيع زلابية أو غرانطيطة”، غير أن الواقع أن المحل الذي يتوسط محلات تجارية، لم يكف بضعة مناضلين وصحافيين، حيث اضطر الكثير من المنتمين للحزب إلى الوقوف خارجا، ووضع مكتب قبالة الباب جلس عليه رئيس الحزب موسى تواتي، أما بعضهم فقال إن هذا من نتائج “قطع” المال عن أحزاب تصر على ممارسة السياسة.