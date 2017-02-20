محاولة اغتيال فائز السراج بطرابلس

آخر تحديث : فبراير 20th, 2017 9:18 مساءً
فبراير 20, 2017 Wakteldjazair الحدث 0
موكبه تعرض لحادث إطلاق نار
❊تعرض موكب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فائز السراج، أمس، لحادث إطلاق نار من طرف “مجموعة خارجة عن القانون”، دون أن يصاب أي من المستهدفين بسوء، حسبما أكدته مصادر رسمية ليبية.وقال الناطق باسم المجلس الرئاسي الليبي، أشرف الثلثي، إن “موكب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي ورئيس الحرس الرئاسي العميد نجمي الناكوع، تعرض لإطلاق نار عشوائي بالطريق السريع بمنطقة ابي سليم في طرابلس”.وأكد السيد الثلثي، أنه لم يصب أحد في هذا الحادث، مشيرا إلى أن “أفراد الحماية تعاملوا مع الموقف، ولازالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات هذا الحادث والمتورطين فيه”.وفي أول رد فعل له عقب الحادث، أوضح فائز السراج في بيان له أمس، أن “مجموعة مارقة خارجة عن القانون، حاولت التعرض لموكب السيارات الذي كان يقلنا وعدد من مسؤولي الدولة أثناء مرورنا بمحيط القصور الرئاسية، وذلك خلال عودتنا من افتتاح المقر الجديد لجهاز المباحث العامة”.وأوضح البيان، أن “الاعتداء جرى بإطلاق النار على سيارات الموكب ولم يصب أحد بسوء”، مؤكدا أن القوة الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي، تقوم حاليا بملاحقة هذه المجموعة، وأنه سيتم تقديم أفرادها إلى العدالة فور القبض عليهم.
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