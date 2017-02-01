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“مبولحي باستطــــاعتـه اللعب فــي المستــوى العـالـي“

فبراير 01, 2017 رياضة 0

“مبولحي باستطــــاعتـه اللعب فــي المستــوى العـالـي“

غوركوف يثمّن صفقة انتداب حارس „الخضر“ ويصرح:

ثمّن المدرب الوطني الأسبق „كريستيان غوركوف“ انتداب إدارة فريقه الفرنسي „ران“ لحارس „الخضر“ رايس مبولحي وهاب خلال فترة التحويلات الشتوية المنقضية منتصف ليلة الثلاثاء المنقضي، وأكد التقني الفرنسي، بأن الدولي الجزائري بحاجة إلى الاستقرار لإبراز قدراته.
وفي هذا الصدد، نقل نادي „ران“ صبيحة أمس تصريحات مدربه غوركوف بخصوص صفقة انتداب مبولحي „من الهام جاد أن يكون لدينا حارس لديه مستوى جيد رفقة بونوا كوستيل (الحارس الأساسي للتشكيلة)، إديفيناس جيرتموناس (الحارس الثاني) مازال في طور التكوين“.
وتابع غوركوف قائلا: „لقد شاهدته مع المنتخب الجزائري ولديه قدرات كبيرة في منصبه، وباستطاعته اللعب في المستوى العالي، لقد تعلم كثيرا في منتخب بلاده، هو يعرفني جيدا ويعرف اللعـــــب مع دفــــاع متقدم، مشواره كان نوعا ما معقدا، بعدما مر بالعديد من البطولات، سيجد في ران الظروف الملائمة للعمل، فهو بحاجة إلى الاستقرار حتى يظهر كفاءته جيدا.“
يذكر، أن „ران“ هو النادي 13 في مشوار مبولحي الذي يمكنه وصفه بالرحالة، بعد لعبه بالعديد من البطولات الأوروبية وكذا اليابان والولايات المتحدة الأمريكية.
ورغم أن مبولحي غاب عن المنافسة في مرحلة الذهاب للموسم الكروي الحالي، إلا أنه أبلى بلاء حسنا مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا بالغابون، حيث كان رجل المباراة الأولى التي خاضها „الخضر“ أمام زيمبابوي في الدور الأول، قبل أن يغيب عن المواجهتين المواليتين أمام تونس والسنغال بداعي الإصابة.

أحمد.ح

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