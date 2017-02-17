آخر تحديث : فبراير 17th, 2017 9:13 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

ماضـــــوي محبـــــط !

فبراير 17, 2017 همسات 0

ماضـــــوي محبـــــط !

يوجد مدرب نادي وفاق سطيف، خير الدين ماضوي، في حالة نفسية سيئة، بحسب ما كشفه لبعض مقربيه، بعد تأكد تبخر حلم توليه تدريب المنتخب المحلي، بعد أن تم ترسيم المدير الفني قريشي مدربا للمنتخب، حيث كان يراهن كثيرا على هذا العرض بعد الوعود التي تلقاها سواء من الرئيس الحالي للوفاق حمار، أو الرئيس السابق سرار، من أجل إقناع المسؤولين على كرة القدم الجزائرية بمنحه فرصة العمل في المنتخب.

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • pdf

    pdf

    فبراير 17, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 15, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 14, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 13, 2017
  • PDF

    PDF

    فبراير 12, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 11, 2017

همسات

سكن اجتماعي لزهية بن عروس!

سكن اجتماعي لزهية بن عروس!

فبراير 17, 2017 0

اتهم النائب ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية، شافع بوعيش، مقدمة الأخبار السابقة، زهية...
اقرأ المزيد
لعمامرة يحسس الجاليـــــــة

لعمامرة يحسس...

فبراير 17, 2017 0

وعلـــــي يستجيـــــب لصالحـــــي

وعلـــــي يستجيـــــب...

فبراير 17, 2017 0

حتى المعارضة تهمش شمال سطيف!

حتى المعارضة تهمش شمال...

فبراير 17, 2017 0

ماضـــــوي محبـــــط !

ماضـــــوي محبـــــط !

فبراير 17, 2017 0

رسالــــة عيـــــة إلـــــى عيســـى

رسالــــة عيـــــة ...

فبراير 15, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

فبراير 2017
س د ن ث ع خ ج
« يناير    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  