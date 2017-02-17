ماضـــــوي محبـــــط !

آخر تحديث : فبراير 17th, 2017 9:13 مساءً
فبراير 17, 2017 Wakteldjazair همسات 0
يوجد مدرب نادي وفاق سطيف، خير الدين ماضوي، في حالة نفسية سيئة، بحسب ما كشفه لبعض مقربيه، بعد تأكد تبخر حلم توليه تدريب المنتخب المحلي، بعد أن تم ترسيم المدير الفني قريشي مدربا للمنتخب، حيث كان يراهن كثيرا على هذا العرض بعد الوعود التي تلقاها سواء من الرئيس الحالي للوفاق حمار، أو الرئيس السابق سرار، من أجل إقناع المسؤولين على كرة القدم الجزائرية بمنحه فرصة العمل في المنتخب.
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