مارادونا يفتح النار على مـدرب الأرجنتين بسبـــب إيكاردي

آخر تحديث : فبراير 4th, 2017 8:28 مساءً
فبراير 04, 2017 Wakteldjazair رياضة 0
قال دييغو مارادونا، إن مدرب منتخب بلاده إدغاردو باوزا “خائن” مثل مهاجم وقائد فريق إنتر ميلان، ماريسيو إيكاردي، بعد الحديث الذي أجراه المدرب في إيطاليا مع الهداف الأرجنتيني. وأكد مارادونا “إذا التقى باوزا مع إيكاردي، فاعتقد أنه خائن مثله تماما”، في تصريحات أدلى بها لقناة (إي إس بي إن). كان بطل العالم مع منتخب الأرجنتين في مونديال 1986 بالمكسيك قد وصف إيكاردي بـ«الخائن” بعد زواجه بواندا نارا الزوجة السابقة لماكسميليانو لوبيز الذي زامله إيكاردي في صفوف سامبدوريا الإيطالي. وعلق مارادونا أنه يفضل “عدم الإدلاء برأيه” حول احتمالية ضم إيكاردي (23 عاما) للمنتخب الأرجنتيني، بعد التقاء باوزا به في إيطاليا عقب مران للإنتر وكذلك بلاعب الوسط إيفر بانيغا. وأوضح باوزا لنفس القناة “يعلم إيكاردي أنني أتابعه، يحظى بحضور قوي ويمكن استدعاءه في أي وقت. الأمر لا يتعلق بالاستدعاء. هذا أمر لطالما أردت فعله. ليس فقط للحديث معه بل ومع لاعبين آخرين أيضا”.
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