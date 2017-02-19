“ليس هناك معارضون يرفضون التعامل مع السلطة”

رئيس حركة الإصلاح، فيلالي غويني، في حوار مع “وقت الجزائر”:

يشرح رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، في هذا الحوار، قضية تحول الحركة من وضع يطعن في شرعية رئاسة الجمهورية، ضمن قطب التغيير، إلى وضع نقيض يعمل على تكريس توجهات الرئيس بوتفليقة، ضمن مبادرة الجبهة الوطنية. وينفي غويني أن تكون الحركة قد طعنت يوما في شرعية الرئيس، سوى أنها كانت تتقيد بمواقف جماعية داخل المعارضة، فإنه يعتبر أن المسألة كانت مرتبطة بظرف زمني معين وبانتخابات مضخمة، وأن الحركة راجعت موقفها، بانسحابها من القطب نهائيا.

لم نؤمـــن يوما بشغور منصب رئيس الجمهورية

نعارض السلطة لكن ليس بنفس أفكار قطب التغيير

نريــــــد أن نكـــــون طـــــرفا أساسيــــا فــــي التوافـــــق الوطنــــــي

”وقت الجزائر”: تجري حركة الإصلاح لقاءات تشاورية مع أحزاب أخرى، هل يمكن العودة إلى المبادرة؟

فيلالي غويني: جلسات التشاور واللقاءات مع الأحزاب السياسية المشكلة للطيف السياسي الجزائري، بكل مكوناته، مازالت مستمرة، وسنعمل على استكمالها حتى بعد الانتخابات المقبلة، لأن الهدف، الذي نشتغل عليه هو هدف عام واستراتجي وطني كبير لا يرتبط بمحطة الانتخابات فقط، ولكن يتعداها للذهاب إلى توافق وطني كبير بقاعدة شعبية عريضة. هذا التوافق الكبير سيكون بين مختلف العائلات، لأن الأصل في العلاقة بين الأحزاب المعروفة أن تلتقي وتتشاور وتتحاور في الشأن العام، وترفع المصالح العليا للوطن، فلما يكون عرضة للاستهداف والمؤامرة والدسائس تجتمع هذه الأحزاب، لتشكل جبهة وطنية قوية تتصدى لكل هذا.

تسميها “إجماع وطني” وأحيانا “جبهة وطنية”، مثلما هو الحال بالنسبة لمبادرة “الأفافاس” ومبادرة “الأفلان”، في ماذا تختلف عنهما مبادرة الإصلاح؟

في الواقع أن المبادرات المطروحة في الساحة، سواء ما تقدمت به أحزاب المعارضة أو ما تقدمت به أحزاب الموالاة، بقيت تراوح مكانها، ولم تستطع إحداها أن تقنع الأخرى، وأن يذهبا إلى مرحلة جديدة، للتقريب بين المبادرتين. من هذا كانت خلفية مبادرتنا من أننا نذهب إلى توافق سياسي وطني، ولا نقول إجماع وطني كما رفعته جبهة القوى الاشتراكية، مع احترامنا لهذه المبادرة ولجهد الرجال وللأفكار، التي يحملونها. لأننا في اعتقادنا أن الإجماع في الحالة الجزائرية صعب جدا، إلى درجة الاستحالة، لا يحدث إلا إذا توافقت كل المكونات مائة بالمائة على المضمون (..)

المبادرة تتطرق أيضا لقضية الانتخابات التشريعية؟

في لقاءاتنا مع الأحزاب، التي نشكل معها من قبل تكتل الجزائر الخضراء، طرحنا معهم موضوع الانتخابات، لكن هذا كان في الصائفة الماضية وقبل مؤتمر الحركة، وكل اللقاءات، التي أجريناها فيما بعد لم نتناول فيها موضوع الانتخابات أو التحالفات في الانتخابات. ما كنا نتشاور حوله هو كيف نشكل وندعم مشروع الجبهة الوطنية، سميها كما شئت، سميها الجبهة الوطنية أو التوافق الوطني، والمبادرة من طرف من يكون مرحب بها، والمهم أن تجمع الجزائريين.

حركة الإصلاح تبرأت من مسألة شغور رئاسة الجمهورية، وأعلنت مؤخرا أنها لم تتحدث مطلقا عن هذه القضية؟

حركة الإصلاح لم تكن يوما تؤمن بأن هناك شغورا في الرئاسة، بقدر ما أنه كان لها توصيف لنتائج الرئاسيات. كنا في تكتل حزبي، في قطب التغيير وهيئة التشاور، والمواقف، التي تصدر ببيانات، ضمن هذا الفضاء، كان يتفق عليها جماعيا، ومن الواجبات علينا كأعضاء أن نتكلم في حدود تلك البيانات. لكن بعد أن قمنا بمراجعة موقفنا ومكانتنا في قطب التغيير، قررت الحركة أن تنسحب من القطب في الصائفة الماضية، وقلنا بأنه جمعتنا فترة من النضال مع هؤلاء الإخوة المحترمين، وإن هذا ينسجم مع الطرح في كيفية النظر إلى قضية الرئاسة. نحن نقولها لا زلنا حزبا معارضا، ولا زلنا نعارض السلطة القائمة، لكن ليس بالضرورة بنفس الأدوات والأفكار والألفاظ، التي اُعتمدت سابقا، فالحزب السياسي كائن ينمو ويتطور ويحين ويستوعب.

السلطة لم يعجبها موقف المعارضة في تلك المسألة، وعلى أحزاب المعارضة، التي تريد المشاركة في الانتخابات التشريعية أن تتبرأ من هذا الموقف؟

ليس بالضرورة أن الإنسان لما يراجع المواقف والتصريحات يأتي بنواقض تلك التصريحات والمواقف، ولكن لما يجد الإنسان بأن الموقف أو التصريح اتخذ في ظرف معين وإطار زماني معين، فالآن الرئاسيات على الأبواب، فكيف نتكلم عنها. الزمن أيضا يلعب دوره في العمل السياسي، الزمن عنصر من العلاج، والعمل في اتجاه الجمع هو عمل محمود، سواء بعمل من المعارضة أو من السلطة. أنا أقول بأن حتى السلطة قدمت إشارات ومواقف وتصريحات تدعم هذا التوجه، وأعطيك موقفين بارزين، الموقف الأول هو ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية لذكرى الفاتح نوفمبر، والذي دعا الطبقة السياسية لبناء جبهة داخلية لمواجهة كل التحديات والمخاطر، التي تحيط بالبلد، هذه دعوة صريحة لم يقع فيها الاستثناء على حزب معين أو جهة معينة فقط. الموقف الثاني أنه لأول مرة في قاموس السياسي الجزائري أن عضو الحكومة يتحدث عن الشركاء السياسيين، وزير الداخلية الحالي هو أول من تحدث عن الشركاء السياسيين، وحثهم على العمل للمصلحة الوطنية وإنجاح الاستحقاقات المقبلة. الواقعية أنه لما تكون تطورات حاصلة الإنسان يجمع هذه المبادرات والإشارات، ويحاول أن يوظفها لمصلحة هذا الهدف الكبير،، الذي هو التوافق الوطني الكبير.

ليس جميع الأحزاب تعاملها السلطة على أنها أحزاب شريكة، حركة الإصلاح تدرك هذا وتسعى كي تكون شريكا يبحث عن مكانته؟

لو نرجع للتاريخ، السلطة في الدستور الأول لم تجرأ حتى على ذكر كلمة الأحزاب السياسية، فقد سمتها جمعيات ذات طابع سياسي، ثم تطور الأمر إلى ما يسمى بالأحزاب السياسية، ثم تطور الإمر إلى الإقرار، في الدستور الأخير، بحقوق المعارضة، من باب الإقرار بما هو موجود من ايجابيات، دون إغفال ما هو موجود من سلبيات. ولكن الإنصاف يقتضي أن يحدد الإنسان الايجابيات، ويثمنها وينبه إلى السلبيات، ويعمل على إصلاحها.

الحكومة لما تقول الشركاء السياسيين فهذا إقرار منها بأن دور الأحزاب ينبغي أن يكون فاعلا، هي تنظر إليهم على أنهم شركاء في العمل السياسي وفي خدمة الوطن. هناك نمو في نظرة السلطة للأحزاب السياسية، هذا طبعا ينبغي أن تقابله الأحزاب بتفاعل، كي نذهب للتقارب وانجاز التوافق. حركة الإصلاح قبل أن نتكلم عن الشراكة السياسية أو الاستفادة من هذه الشراكة، نتكلم عن مساهمتها في انجاز هذا التوافق، نحن نريد أن نكون طرفا أساسيا مساهما في انجاز هذا التوافق. التوافق سيكون له ميكانيزمات لإنجازه، بعضها سيكون عبر نصوص قانونية تشريعية ينبغي أن تصدر، بعضها يتعلق بشق سياسي، بتسيير الحكومة والمجالس والشأن العام.

طالبت بإنصاف المجتهدين ضمن هذه المبادرات بإعطاء كل ذي حق حقه، فأي حق تطالب به، هل يكون مثلا بمنح الإصلاح مكانة في البرلمان؟

لم يكن هذا المقصود، ولو كان هذا المقصود لا يكون في تلك اللقاءات والمستويات، قصدنا إعطاء كل ذي حق حقه من المناضلين الذين يناضلون لأجل المصلحة الوطنية، لأن كل واحد فينا من الأحزاب يناضل من أجل المصلحة الوطنية، ويعلي مصلحة الوطن، ويرى أنه، الذي كان على جانب أكبر من الصواب، المعارضة ترى أنها هي التي على جانب أوفر من الصواب والموالاة كذلك، الذين لا ينتمون لا للمعارضة ولا للموالاة يقولون إنهم الأفضل، فقلنا لنذهب لتوافق وطني ونعطي كل ذي حقه، كل من ناضل من أجل الحفاظ على الدولة، نعطيه حقه، ويجد نفسه متضمنا في مخرجات التوافق.

هناك تحول في موقف الإصلاح، من رفضها شرعية رئاسة الجمهورية، ضمن قطب التغيير، إلى عملها على تجسيد توجهات رئاسة الجمهورية، ضمن مبادرة الجبهة الوطنية، هذا ما يؤكده كلامك؟

عملنا لم يكن مباشرة بعد رسالة رئيس الجمهورية، فعملنا باشرناه قبل، وإنما تعزز بعد مؤتمر الحركة (نوفمبر الماضي) قلت ذلك في اتجاه أنه توجد إشارات ومبادرات كانت من طرفنا وأيضا مبادرات وتصريحات كانت من قبل السلطة، حتى من طرف الموالاة كانت هناك إشارات ايجابية (…) ما أقوله في هذا الموضوع هو أني لا أجد في الساحة السياسية من لا يتعامل مع الوضع القائم في البلد، بصورة فعلية، يعني كسلطة فعلية. كل الأحزاب تنشط في إطار الدستور وقوانين الجمهورية، الموقف من الرئاسة، أو من الرئيس، حتى بين المعارضة فيه درجات، ربما تلتقي في شيء واحد هو نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية، وما تضمنها من تزوير وتضخيم. فذلك شيء، لكن التعامل مع السلطة الفعلية في البلد ما وجدت أحدا، قولا وفعلا، يرفض التعامل بشكل واضح مع الرئاسة وكل السلطات الموجودة في البلد. يتعاملون كلهم مع السلطات الموجودة، والمعارضة موجودة في البرلمان.

هل لحركة الإصلاح جهات تتوافق معها في التشريعيات؟

نحن تناقشنا وتشاورنا مع بعض الأحزاب في هذه النقطة، وليس مع كل الأحزاب، لكن لم نستطع أن نصل إلى توافق في هذا الموضوع، على اعتبار أننا نذهب إلى توافق خارج العائلة السياسية الواحدة.

بحكم تجربة 2012، الإصلاح لم تجن فائدة من التحالفات خلال الانتخابات؟

الانتخابات قررنا أن نذهب إليها لوحدنا كحركة، الشق الانتخابي لم نركز عليه كثيرا، بقدر ما أننا ركزنا على الشق السياسي، فالانتخابات محطة تحسم نتائجها ونجد أنفسنا في واقع جديد.

حركة “حمس” تعول في هذه الانتخابات على علاقتها بالسلطة، وحركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية وحركة البناء يتكلون على تحالف بينهم، على ماذا تتكل حركة الإصلاح في هذه الانتخابات؟

حركة الإصلاح الوطني تتكل على الله أولا، ثم على الرجال والنساء الذين يحملون هذه الأفكار من أجل إقناع المواطنين بها، لنيل تزكيتهم وثقتهم. نحن نعلم جيدا بأنه بقدر ما أن هناك أحزابا تحالفت في هذه الانتخابات، فهناك أغلبية الأحزاب ستخوض الانتخابات لوحدها، فالتحالف هو استثناء، والأصل هو أن كل حزب يدخل بنفسه، وإلا لماذا تأسس كحزب يريد أن يدخل السلطة ويسير الشأن العام. فالحرص على النتائج، وحصة النتائج، ربما هي التي تدفع هذه الأحزاب للتحالف لتحسن حصتها. بالنسبة لنا الانتخابات مهمة، ولكن ليس لدرجة أنها أولوية نقدمها على التوجه، الذي وضعناه في المؤتمر، الذي هو الذهاب إلى التوافق الوطني، الذي نريد أن نكون عنصرا فاعلا فيه، وعنصرا فاعلا في بنائه.

الإصلاح راجعت موقفها ضمن قطب التغيير، كيف يكون مستقبل تكتل المعارضة؟

هيئة التشاور والمتابعة أسباب وجودها لا زالت ملحة، وهذا الفضاء لا نريد أن يتأثر بالتباين، الذي حصل بسبب الانتخابات، بين المشاركين والمقاطعين، نريد أن يستمر هذا الفضاء، فضاء للمعارضة، وفضاء تلتقي فيه الأحزاب الجزائرية لتتناقش وتتحاور، لترى ما يمكن أن تنجح فيه مستقبلا كعمل لمستقبل البلاد.

فضاء تستغله المعارضة في الضغط على السلطة، ولو أنها لا تنجح في الانتخابات التشريعية ستعود لتنشط ضمن هذا الفضاء؟

المعارضة تحددها نتائج الانتخابات، ومن الطبيعي كل من لا يشارك في البرلمان والحكومة يكون في المعارضة، بشكل آلي. كل الأحزاب، التي سوف لن تحصل على نتائج في التشريعيات، ولن تشارك في الحكومة من الطبيعي ستجد نفسها ضمن المعارضة، هيئة التشاور مستمرة ليس بالضرورة بنفس الاسم. أما القول بأن الموقف داخل الهيئة انقسم، فدعني أوضح أنه منذ الصائفة الماضية وقع حوار بين أحزاب الهيئة، بخصوص الانتخابات، وقد وضعنا مرونة كبيرة، من أراد المشاركة فليشارك، ومن أراد المقاطعة فليقاطع. ونحن على مقربة من حملة انتخابية نريدها أن تكون حملة نظيفة تعلى فيها المصالح الوطنية، تقدم فيها البرامج والأفكار والمقترحات، ويكف فيها عن الأذى فيما بين مكونات الطبقة السياسية، لان ذلك يزيد في تيئيس المجتمع في جدوى ومصداقية العملية الانتخابات.



حاوره: عبد العالي خدروش